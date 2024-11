Duygu yüklü bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi

Ekranların reyting rekortmeni dizisi ‘Kuruluş Osman’, atv ekranlarındaki 169. Bölüme Baysungur’un Sofia tarafından şehit edilmesi damga vurdu. Öte yandan dizi, #KuruluşOsman etiketiyle sosyal medyada çok konuşuldu.

Dizinin 169. bölümünde;

Sofia, intikam yemini ederek yıllar sonra ilk kez Komutan Lucas'ın karşısına çıktı. Artık eskisinden daha güçlü ve daha intikam dolu olan Sofia, hedefinin Osman Bey'e ait olan her şeyi yok etmek olduğunu söyledi. Komutan Lucas ise herkes gibi Sofia'yı öldü zannettiği için onu karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Sofia, Komutan Lucas'a ittifak teklifinde bulundu. Osman Bey, Söğüt'teki isyanı fitilleyen Arcadeus'un cezasını kesmek üzere alpleriyle beraber zengin tüccar kıyafeti giyerek arenaya gitti. Arenaya sızmayı başaran Osman Bey, Arcadeus'u odasında gafil avlayarak Arcadeus'un cezasını kesti. Baysungur ile karşı karşıya gelen Sofia, "Ben senin ecelinim! Çaşıtlarının hepsini geberttim. İstihbarat ağınızı bir bir çökerttim! Şimdi hepsi gibi sen de geberip gideceksin!" diyerek Baysungur'a saldırdı. Sofia, ağır yaraladığı Baysungur'u Osman Bey'in obasına gönderdi. Baysungur son sözlerini Osman Bey'in dizinde, ahalinin gözlerin önünde hareketsiz yatarak söyledi: "Şimdi Hakk'a yürürüm. Devletimiz var olsun. Yoluna bin Baysungur feda olsun." Kelime-i şehadet getirerek Hakk'ın rahmetine kavuşan Baysungur'un son sözleri tüm obayı yasa boğdu. Osman Bey, "And olsun şehidim! And olsun bunu edeni bulacağım." diyerek intikam yeminleri etti.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', altıncı sezonunda da çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.