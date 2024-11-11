atv'nin iddialı dizisi 'Can Borcu'nun setinden yeni kareler paylaşıldı

atv ekranlarının yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği iddialı yeni dizisi “Can Borcu”nun çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, izleyicileri aile bağları, sadakat ve sırlarla dolu etkileyici bir hikaye ile buluşturacak olan "Can Borcu" dizisinin çekimleri geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Çok yakında izleyici ile buluşmaya hazırlanan dizinin setinden yeni kareler paylaşıldı.

"Can Borcu" nun başrollerini Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay, Cüneyt Mete üstlenirken dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Ragıp Savaş, Demircan Kaçel, Nurşim Demir, Goncagül Sunar, Selen Soyder, Çağla Boz, Onur Gözeten, Dora Dalgıç, İlber Uygar Kaboğlu, Berna Cındıl, Lara Aslan, Velatnu Aydın, Bekir Erdem Öz, Elçin Atamgüç, Ali Yerlikaya, Şevval Öztay, Yağmur Dinç, Naz Öngen gibi başarılı isimler yer alıyor.

Başarılı bir avukat olan Mehmet'in, annesinin ölümünden sonra kendisinden uzaklaşan genç kızı Doğa ile yeniden bağ kurmaçabasını anlatan bu sürükleyici yapım, aynı zamanda yıllardır saklanan sırları da gün yüzüne çıkaracak. Celal'in gizlediği bir ilişki tüm dengeleri sarsarken, Celal'in eşi Handan ise bu çözülmenin farkında olmadan ailesini bir arada tutmak için çabalayacak.

Dramatik öyküsüyle izleyiciyi derinlere çekecek olan "Can Borcu", aile bağları, yasak ilişkiler, içsel çatışmalar ve kuşaklar arası kopukluk gibi evrensel temaları çarpıcı bir şekilde ele alıyor. Her karakter, kendi sırları ve geçmişiyle yüzleşirken, çözülmeyi bekleyen düğümler giderek artıyor. Hangi sırlar açığa çıkacak, hangi bağlar kopacak?

Yönetmenliğini Semih Bağcı'nın üstlendiği, senaryosunu ise Onur Uğraş'ın kaleme aldığı "Can Borcu", güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle yakında atv'de!