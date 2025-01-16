Kuruluş Osman yeni bölümüyle nefes kesti

‘Kuruluş Osman’ 177. Bölümü %7,49 reyting, %18,10 izlenme payı elde ederek Tüm Kişiler kategorisinde günün en çok izlenen yapımı olarak birinci sıraya yerleşti.

Dizinin 177. Bölümünde;

Ulugan'ın tuzağına düşen Osman Bey Moğolların su kuyularını zehirlediğini öğrenir. Panzehir karşılığında Ulugan'a biat etmesi istenen Osman Bey; milletinin hayatı ve devletinin geleceği için Ulugan'ın teklifini kabul etmek zorunda kalır. Boynuna bir zincir vurulup Türk yurtlarında dolaştırılan Osman bey bu hengameden kurtulmak için bir oyun kurar. Altugan tarafından işkence gören Orhan Bey babası Osman Bey gibi Ulugan'a biat etmeye zorlanır. Osman Bey Ulugan'ın teklifini kabul etmeden evvel otağında oğlu Alaeddin ve alplerine Şehzade Orhan'ı kurtarmak için emir verir. Ani bir baskınla Moğol askerlerine saldıran Alaeddin ve alpler Şehzade Orhan'ı kurtarıp kaçırırlar.

Ulugan'ın, Söğüt Meydanı'nda zincire vurup biat etmesini istediği Osman Bey daha önce kurduğu oyunla Şamil Alp'e Ulugan'a suikast yapması emrini verir. Şamil Alp yerini alıp harekete geçtiği sırada, Ulugan ile birlik olup Osman Bey'e ihanet eden İlbay tarafından durdurulur. Suikast girişiminin başarısız olduğunu gören Osman Bey zincirlerinden kurtulup Ulugan'ın üzerine saldırır.

Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni bölümüyle her Çarşamba atv'de!