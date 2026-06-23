Milyoner'de gündem olan soru yarışmacıyı bile şaşırttı!

Oyuncu Mustafa Ferit Aktuğ, Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL sorusuna kadar yükseldi. Ancak yarışmada en çok konuşulan an, 200 bin TL değerindeki uzun isimli göl sorusu oldu. Sosyal medyada gündem olan yarışmacı, bilgi birikimiyle izleyicilerden tam not aldı.

Kim Milyoner Olmak İster'in hafta sonu yayınlanan yeni bölümüne oyuncu Mustafa Ferit Aktuğ damga vurdu. Yarışmada başarılı performans sergileyen Aktuğ, 500 bin TL soruya kadar yükselmeyi başardı. 47 yaşındaki oyuncu, yarışma boyunca verdiği doğru cevaplarla hem stüdyodaki seyircilerin hem de ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekti.

Chargoggagoggmanchauggauggagogg-chaubunagungamaugg Gölü nerededir?

Ancak yarışmanın en çok konuşulan sorusu 500 bin TL değil, 200 bin TL değerindeki soru oldu. Yarışmacıya, "Chargoggagoggmanchauggauggagogg-chaubunagungamaugg Gölü nerededir?" sorusu yöneltildi.

Uzun ve sıra dışı ismiyle dikkat çeken soru, yarışma devam ederken sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler gölün adını okumakta zorlanırken soru kısa sürede en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi.

"İki kardeş savaşmış" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?

Yarışma boyunca sakin tavırları ve genel kültür performansıyla öne çıkan Ferit Aktuğ, sonrasında 500 bin TL değerindeki soruyla karşı karşıya kaldı. "İki kardeş savaşmış..." şeklinde başlayan atasözünün devamının sorulduğu soruda doğru cevabı bulamayan oyuncu, büyük ödüle bir adım kala yarışmaya veda etti.

Yarışmanın ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Birçok kullanıcı, oyuncunun genel kültür performansını takdir ederken özellikle 200 bin TL'lik sorunun yarışmaya damga vurdu.

Mustafa Ferit Aktuğ kimdir?

Mustafa Ferit Aktuğ, 1978 yılında Ankara'da doğdu. Oyunculuk kariyerine TRT ekranlarında yayınlanan ve Tarık Akan'ın rol aldığı "Koçum Benim" dizisiyle başlayan Aktuğ, daha sonra çok sayıda televizyon dizisi, sinema filmi ve tiyatro oyununda yer aldı.

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