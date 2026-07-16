Lehine çevirmeyi başardı, rekorun en büyüğünü kırdı

Televizyon tarihine damga vuran yarışma “Var Mısın Yok Musun”un 20.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol’un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv’de izleyici ile buluştu.

Programın 20.bölüm yarışmacısı Yağmur, yarışma boyunca hem eşiyle olan eğlenceli diyalogları hem de Murat ile olan yakın dostluğuyla stüdyodakileri neşelendirdi. İlk iki turda 5 Milyon TL'lik iki kutuyu ve 2 Milyon TL'lik büyük ödülü kaybeden Yağmur, daha oyunun başında büyük bir şok yaşadı. Buna rağmen moralini kaybetmeyen Yağmur, peş peşe bulduğu mavi kutularla oyunu lehine çevirmeyi başardı.

Son turda Tuğçe ve Fatih'in kutularından 10 TL ve 50.000 TL çıkmasıyla büyük avantaj yakalayan Yağmur, Var Mısın Yok Musun tarihinin rekor teklifi olan 1 Milyon 830 Bin TL ile karşı karşıya kaldı. Eşi İlyas, yakın arkadaşı Murat ve stüdyodaki arkadaşlarının büyük bölümü "Al Git" demesine rağmen hislerine güvenen Yağmur, teklife "Yokum" diyerek şansını kendi kutusundan yana kullanmayı tercih etti. Gecenin sonunda büyük heyecan yaşanırken, Yağmur'un kutusundan 3 Milyon TL çıktı. Böylelikle Yağmur Var Mısın Yok Musun'un en büyük ödülünü kazandı. Cesur kararıyla Var Mısın Yok Musun tarihinin en büyük ödülünü kazanan Yağmur, sevincini eşi İlyas ile paylaştı.

Hayallerin bir kutuya sığdığı Var Mısın Yok Musun yarışmasında sıradaki şanslı kişi kim olacak? Cevabı bir sonraki bölümde atv ekranlarında!

Hayallerin bir kutuya sığdığı "Var Mısın Yok Musun"un sonraki bölümünde yarışacak şanslı kişi kim olacak? Cevabı Perşembe akşamı atv'de!