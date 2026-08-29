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HABERLER atv'nin iddialı dizisi A.B.İ.' nin ikinci sezon ilk tanıtımı yayınlandı

atv'nin iddialı dizisi A.B.İ.' nin ikinci sezon ilk tanıtımı yayınlandı

GİRİŞ TARİHİ:  29.08.2026 09:22
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atv'nin iddialı dizisi A.B.İ.' nin ikinci sezon ilk tanıtımı yayınlandı

İkinci sezonuyla 8 Eylül Salı ATV ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan, OGM Pictures imzalı "A.B.İ." dizisinin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı.

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'in paylaştığı; yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu ve senaryosu Ertan Kurtulan ile Eylem Akın tarafından kaleme alınan dizi, yeni sezonuyla 8 Eylül Salı günü izleyici karşısına çıkacak.

Yayınlanan ilk tanıtımda, Doğan ile geçmişten gelen büyük aşkı Leyla'nın (Bergüzar Korel) uyumu şimdiden büyük bir merak uyandırıyor. Tanıtımdaki sahneleriyle göz dolduran ikili arasında geçen diyaloglar, geçmişte kalan yaraların ve derin bir aşk hesaplaşmasının sinyallerini verirken; aralarındaki gizemli bağ yeni sezona dair beklentiyi artırıyor.

A.B.İ. ikinci sezon 8 Eylül Salı ATV'de başlıyor!

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