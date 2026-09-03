Aşk, ihanet ve iktidar mücadelesinin ortasında Anadolu Selçuklu Hükümdarı Alaeddin Keykubat'ın hikayesini anlatan 'Aşk ve Taht' ilk bölümüyle 9 Eylül Çarşamba atv'de!

Sezonun en çok konuşulacak yapımlarından biri olan, atv'nin yeni dizisi, Bozdağ Film imzalı 'Aşk ve Taht'ın basın toplantısı gerçekleşti. İlk kez tüm ekip olarak basının karşısına çıkan oyuncular diziye dair duygu ve düşüncelerini basınla paylaştı.

Bozdağ Yapım Başkan Vekili Hüseyin Özçelik: Zindandan tahta, düşmanlıktan aşka uzanan görkemli hikâyesiyle Anadolu Selçuklu'nun hükümdarı Alaeddin Keykubat ile tarihte Hunad Hatun olarak bilinen, zekâsıyla ön planda olan Alanya prensesi Destina'nın hikâyesini ekranlara taşıyacağımız 'Aşk ve Taht' dizimizin basın toplantısına hoş geldiniz. Hem hikâyesiyle, hem oyuncularıyla hem yapımıyla çok iddialı bir yapım olan Aşk ve Taht'ın ekranlara gelmesini sağlayan başta Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkanımız Serhat Albayrak, atv Genel Yayın Müdürümüz Ali Türkaslan ve atv'ye çok teşekkür ediyorum.

atv Genel Müdür Yardımcısı Dilaver Kıvrak: Emekçi kardeşlerimiz, hoş geldiniz. atv'mizin Bozdağ yapım tarafından yapılan dizimizin zaten atmosferin içinde görüyorsunuz. Bu kaliteli yapım için Bozdağ Film'e, yönetmenlerimize, oyuncularımıza, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden 9 Eylül Çarşamba'yı bekliyoruz.

Proje Koordinatörü Ahmet Bircan: Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir çalışma yaptık. İnşallah hep beraber bunun güzelliklerini göreceğiz. Teşekkürler geldiğiniz için.

'Osmanlı'nın Temelini Döşeyen Bir Dönüşüm Hikâyesi'

Yağmur Taylan: Hepiniz hoş geldiniz. Aşk ve Taht dizisi aslında bizim tarihimizin çok önemli bir döneminde geçen bir aşk hikâyesi. 13. yüzyılda, Anadolu Selçuklu döneminin en parlak zamanı olarak görülen Alaeddin Keykubad döneminde geçen bir aşk hikâyesi. Birbirinden farklı milletlere mensup, farklı dinlere mensup iki insanın düşmanlıkla başlayan ama giderek aşka dönüşen trajik bir aşk hikâyesi. Dönem de aynı zamanda bizce Anadolu'nun en parlak dönemlerinden bir tanesi, 13. yüzyıl. Mevlana'nın, Yunus Emre'nin aynı anda yaşadığı bir dönem. Dolayısıyla kültürel olarak Türk tarihinin, Anadolu tarihinin belki de en önemli dönemi. Birçok şeyin buluştuğu bir tarih. Aşk ve Taht dizisi böyle bir atmosferde gelişen güçlü bir aşk hikâyesi. Bu proje için gerçekten büyük bir çaba sarf edildi. Biz, yapım ekibi, Bozdağ Film gerçekten çok fazla emek sarf etti. Yazarlarımız, senaristlerimiz, oyuncularımız çok çalıştılar. İyi hazırlandılar, mümkün olduğu kadar kaliteli bir biçimde bu hikâyeyi size aktarmaya çalıştık, çalışıyoruz. Umarım seyirci de beğenir. Zevkle izleyecekleri bir eser olduğunu düşünüyoruz.

Durul Taylan: Anadolu Selçuklu Devleti, kısa ömrüne rağmen Anadolu'yu çok geliştirmiş ve ortak medeniyete çok katkıları olmuş bir uygarlık. Bu proje bize ilk teklif edildiğinde gerçekten çok heyecanlandık. Daha önce ilgimizi çeken bir dönemdi. Bir de daha önce aynı şekilde Osmanlı'nın en görkemli dönemini anlattığımız bir dizinin içindeydik. Bu da bizi heyecanlandırdı. Aynı zamanda Osmanlı'nın da temelini döşeyen bir dönüşüm hikâyesiydi Anadolu Selçuklu Devleti. Çok büyük bir emek var. Başta oyuncularımız, tabii ki yapım ve senaryo ekibi çok çalıştılar. Çok iyi şeyler çıkardılar. Çok hırslı ve yetenekli bir ekip. Biz elimizden geleni yaptık. Şimdi söz seyircilerin.

Senarist Serdar Özönalan: Dizimiz, 13. yüzyıl Anadolu Selçuklu Devleti'nin en çalkantılı dönemini anlatıyor. Her ne kadar bir tarihi dizi gibi görünse de aslında bakıldığında biz evrensel bir insan hikayesi işliyoruz. Aşk evrensel bir duygu. Aynı zamanda iktidar mücadelesi de evrensel bir duygu. Biz aşkın altına bu dizide, yani diğer tarihi dizilerden de farklı olarak, aşkın altına başka bir duyguyu daha ekleyerek bu dizimizi anlatacağız. O da vicdan. Sevdikleri tarafından ihanete uğramış, asıl aşkına ulaşacakken ihanete uğramış, zindana düşmüş bir adamın taht mücadelesi. İnanıyoruz ki gerek ülkemizde gerek uluslararası dünyada ses getirecektir. Burada biz diğer tarih dizilerden farkımızı anlatırken şunu da belirtmek istiyorum: Her dizinin içerisinde aşk anlatılabilir, iktidar mücadelesi anlatılabilir ama biz dönemin atmosferini verirken insani duyguları, hamasetin çok çok önünde tuttuk.

'Bana Dizi Gibi Hissettirmeyen İlk Dizim'

Akın Akınözü: Hocalarım ve senaristimiz çok güzel anlattılar. Benim onların söylediklerinin üstüne ekleyebileceğim şu olur: Benim ilk dizim değil ama bana dizi gibi hissettirmeyen ilk dizim. Bunu söyleyebilirim. Burada hiç dizi çekiyormuş gibi hissetmiyorum. Tamamıyla o dönemin içinde yaşadığımı hissediyorum ve bunu yapmak gerçekten çok zor. Ciddi bir emek var bunu başarabilmek için, bunu becerebilmek için. Bunun için bütün ekibe teşekkür ediyorum.

Merjem Siljak: Ben Meryem. Burada olduğum için çok mutluyum. Çok zor bir proje ama yapıyoruz, yapacağız.

Simay Barlas: Ben de Yağmur, Durul ve Cem hocamla birlikte çalıştığım için kendimi çok mutlu ve şanslı hissediyorum. Bozdağ Film gibi büyük bir yapım şirketiyle çalıştığım için de. Biz çok emek verdik. Umarım yayına girdiğimizde seyircimiz de bizi severek takip eder.

Ayça Bingöl: Uzun zamandır basın toplantısında bu kadar kalabalık ekibi bir arada görmemiştim. Bu atmosfer içinde ve burada çalıştığım bütün yaratıcı ekip, oyuncu arkadaşlarım, yönetmenlerimiz, yapımcımız ve senaristimizle bu hayalin peşinde, buradaki her şeyi gerçek kılmak için herkes hücreleriyle çalışıyor. Ben bunun karşılığının seyircide olacağını düşünüyorum. Çünkü kalpten geçen her şey seyircide yerini buluyor. O yüzden 9 Eylül'de izlediğiniz şeye de kalbimizi bırakacağımızı düşünüyorum. Oradan da sezon sonuna kadar hep beraber devam edeceğiz inşallah. Hayırlı olsun.

Cem Bender: Hoş geldiniz. Ekip arkadaşlarım söylenecek her şeyi söyledi. Mücadelemizi çarşamba günü göreceksiniz. İyi hocalarla çalışmak çok konforlu gerçekten. Sette ne yapacağımızı bilerek geliyoruz. Sonuçlarını da göreceğiz çarşamba günü. Teşekkürler.

Murat Serezli: Gördüğünüz gibi bir düş kurduk. Bunun için hummalı bir şekilde çok uzun bir hazırlık süreci geçirdik. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz bir hayali gerçekleştirmek için ve bunu sizin önünüze çıkarmanın heyecanını ve coşkusunu yaşıyoruz. Sonunda buluşacağız ve umarım size layık, mükemmel olabileceği kadar harika bir işle karşınıza geleceğiz. Çok teşekkürler.

Ceren Benderlioğlu: Öncelikle Türkiye'deki en büyük yapım firmalarından biri olan Bozdağ'ı, yine Türkiye'deki en iyi ekibi topladığı için canı gönülden tebrik ediyorum. Senaristlerimizden yönetmenlerimize, yapıma kadar muhteşem bir stüdyonun içindeyiz. İnşallah çok güzel bir şey çıkaracağız.

Ferit Kaya: Böyle bir ekiple, böyle yönetmenlerle, böyle bir yapım şirketiyle çalıştığımız için çok şanslıyız. Kamera önünde ve arkasında emek veren herkesin emeğine, eline, koluna sağlık. 9 Eylül Çarşamba akşamı atv'de mükemmel bir dizi projesi izleyeceğinizi şimdiden söyleyebilirim. Herkese iyi seyirler. Teşekkürler geldiğiniz için.

İdil Yener: Hoş geldiniz. Ben umuyorum ki emeğimizin karşılığını katbekat alalım ve bu iş hepimize canı gönülden yarasın, bereketiyle gelsin istiyorum. Ben kendimi açıkçası hocalarımın sanat görüşüne ve sezgilerine bırakmış vaziyette her yola gidiyorum onlarla. Burada da beraberiz, bu yüzden çok mutluyum. Umarım çok güzel bir işimiz olur, siz de karşılığını verirsiniz.

Halil İbrahim Ceyhan: Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizim için çok önemli bir gün. Çok güçlü bir yapım şirketinde, çok güçlü bir hikayenin içinde, çok iyi yönetmenlerimizle, ekibimizle, gördüğünüz gibi oyuncu arkadaşlarımızla gerçekten hikayesi kuvvetli, kendi de kuvvetli bir hikayenin içinde olmaktan ben de çok mutluyum. Akın'ın da söylediği gibi, biz bu hikayenin içinde dizi çekiyor gibi hissetmiyoruz, yaşıyoruz. Her anını yaşıyoruz. Set aralarında tarihi araştırıyoruz. Öncesiyle, sonrasıyla, tamamen hazırlık aşamasından itibaren çok emek sarf edilen, her bir bireyin karakteriyle alakalı olması gereken süreç neyse, hocalarımız tarafından ve eğitmenlerimiz tarafından bize çok güzel aktarılan ve yaşatılmaya çalışılan bir hikâyenin içindeyiz. Elimizden geleni yapıyoruz. atv'de görüşmek üzere. 9 Eylül'de saat 20.00'de hepinizi bekliyoruz.

Emrah Altıntoprak: Bu işe emeği de eli değen herkese çok teşekkür ediyorum. Üç aydır işin öncesi, hazırlığı da var bunun. Bir yandan hazırlığı, bir yandan çekimleriyle yoğun bir tempoda çalışıyoruz. 9 Eylül'de görüşürüz arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz.

Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü dönemi ekranlara taşınıyor!

Zindandan tahta, düşmanlıktan aşka uzanan görkemli bir yolculuk başlıyor. Kendi tarihimizin, Anadolu Selçuklu Hükümdarı Sultan Alaeddin Keykubat'ın gerçek ve çarpıcı hikayesi 'Aşk ve Taht' ile atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yalnızca bir tarih anlatısı değil, devasa bir prodüksiyonla hayata geçirilen gerçek bir dönem dizisi olan proje aşk, ihanet, sadakat ve iktidar arzusuyla şekillenen hikayesini gözler önüne serecek. Dizi, Anadolu Selçuklu Devleti'nin siyasi, askeri ve kültürel olarak en güçlü, en ihtişamlı yıllarını merkezine alıyor.

Gücün merkezinde iktidar savaşları ve bitmeyen tehditler

Alaeddin Keykubat'ın sekiz yıllık karanlık esaretin ardından tahta geçişi, savaşın bittiği değil asıl savaşın başladığı andır. Alaeddin tahtta otururken bile etrafını saran gizli ve açık düşmanlar, hanedan içi çekişmeler, tahtı kendi hakkı gören kardeşi Melik Celaleddin ve devletin hücrelerine sızmış Emir Ayaba gibi güçlü figürlerin bitmek bilmeyen planları, sarayın koridorlarında bir fırtına kopartacak. Sarayda hiçbir söz öylesine söylenmeyecek, atılan her adım ince bir strateji taşıyacak.

'Aşk ve Taht'ın güçlü oyuncu kadrosunda Akın Akınözü (Alaeddin), Merjem Siljak (Destina), Simay Barlas (Melike Hüma), Ayça Bingöl (Ümmühan Hatun), Cem Bender (Ayaba), (Halil İbrahim Ceyhan (Andreas), Ferit Kaya (Celaleddin), Ceren Benderlioğlu (Nurcihan), Emrah Altıntoprak (Kutluboğa), Murat Serezli (Efendi Vard), Özgür Emre Yıldırım (Cavlak), Oğulcan Arman Uslu (Ayas), İdil Yener (Hünkar Hatun), Selin Genç (Dilruba), Ece Yüksel (Rita), Bülent Gültekin (Mübariz), Halil İbrahim Temizoğlu (Yalboğan), Mücahid Temizel (Sökmen), Merve Polat (Mihrişah), Ahmet Kayakesen (Thora), Hakan Eke (Şirin Ağa), Ozan Ayhan (Komnenos), Timur Ölkebaş (Emir Bahaddin), Erman Saban (Ertokuş), Özer Arslan (Zeyneddin), Alican Albayrak (Kreon), Göksel Kayahan (Arakel) yer alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve zindandan tahta uzanan çarpıcı hikâyesiyle 'Aşk ve Taht', ilk bölümüyle 9 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00'de atv'de!