Aşk ve Taht'tan yeni tanıtım! "Beyler içinde en yiğit olanı, Kayı Beyi Ertuğrul Bey gelecek!"

atv’nin Bozdağ Film imzalı yeni dizisi, Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat’ın hayatından ilhamla hazırlanan Aşk ve Taht, üçüncü bölümüyle Çarşamba akşamı ekrana geliyor. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Sultan Alaeddin'in Haçlılara karşı ilan ettiği büyük cenk kararı ve Türk boylarını tek bir sancak altında toplama hamlesi dikkat çekiyor.

Alaeddin'den büyük fetih yemini!

"Kalonoros'u fethedip Anadolu'da tek bir Haçlı kalmayana kadar savaşacağım!" sözleriyle kararlılığını ortaya koyan Alaeddin, büyük sefer için harekete geçiyor. Düşmanını içeriden vurmayı planlayan Alaeddin'in hamlesi yaklaşan savaşın dengelerini değiştirirken, destek olarak görülen birliklerin büyük bir engel hâline gelme ihtimali gerilimi artırıyor.

Destina'nın kararı kaderini değişterecek!

Alaeddin'in aldığı savaş kararı yalnızca devletin geleceğini değil, Destina'nın kaderini de etkiliyor. Babası Kir Vard ile Alaeddin arasında kalan Destina, hayatının en zor seçimiyle karşı karşıya geliyor. 'Bir günün var! Ya susarsın ya da her şeyi değiştirirsin. Buna kendi kaderin de dâhil!' sözleriyle karar vermek zorunda kalan Destina'nın babasının yanında mı duracağı, yoksa Alaeddin'le aynı yolu mu seçeceği merak konusu oluyor.

Ertuğrul Bey ve Kayılar sahneye çıkıyor!

Tüm Oğuz boylarını sancak altına toplamaya karar veren Sultan Alaeddin, ordusuna önderlik edecek ismi belirliyor. Aklındaki yiğidi soran devlet erkanına Sultan Alaeddin'in verdiği yanıt, yeni bölümde kurulacak büyük ittifakın ve başlayacak destanın müjdesini veriyor. Kılıçların çekildiği, kaderlerin yeniden yazıldığı büyük mücadelede artık gözler Kayı Beyi Ertuğrul Bey'de!

Güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve sürükleyici hikâyesiyle Aşk ve Taht, yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de atv'de!