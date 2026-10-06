Nesrin'in son sözleri Esra Erol'da ekrana geldi! Canlı yayında ihbarlar geldi!

atv’nin sevilen programı “Esra Erol’da”, Gaziantep’te bir parkta ağır yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Nesrin Panoğlu’nun ölümünü gündeme taşıdı. Ağabey İsmail Panoğlu’nun adalet arayışı ve kardeşinin hastanede kaydettiği son sözleriyle başlayan yayında, telefon bağlantılarıyla yeni iddialar dile getirildi.

Ocak 2025'ten bu yana ailesinin aradığı Nesrin Panoğlu, 6 Mart 2025'te Gaziantep'teki İbn Sina Parkı'nda ağır yaralı halde bulundu. Vatandaşların ihbarıyla hastaneye kaldırılan genç kadının yaşadıklarının aydınlatılması için ağabeyi İsmail Panoğlu, "Esra Erol'da" stüdyosuna geldi. "Ben buraya sesimi duyurmaya geldim" diyen Panoğlu, kardeşinin ölümünde sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesini ve cezalandırılmasını istedi.

49 saniyelik kayıtta yaşadıklarını anlattı!

İsmail Panoğlu'nun hastanede çektiği 49 saniyelik görüntü, canlı yayında ekrana geldi. Kayıtta Nesrin, Soner isimli kişi tarafından darp edildiğini ve 10 gün boyunca bir evde zorla tutulduğunu söyledi. Ağabey Panoğlu ise kardeşine zarar verdiğini iddia ettiği Soner Demir ve annesi Dursun Demir hakkında şikâyetçi olduğunu belirtti.

Esra Erol, Nesrin'in ifadesinde yer alan alıkonulma, cinsel saldırı ve uyuşturucu madde verilmesi iddialarını gündeme getirirken, adı geçen kişilerin söz ve cevap hakkı bulunduğunu vurguladı.

"Kardeşini getireceğiz" diyerek para istediler iddiası

İsmail Panoğlu, kardeşi henüz kayıpken kendisini Soner olarak tanıtan bir kişinin aradığını ve Nesrin'i getirmek için yol parası istediğini anlattı. Gönderilen kişiye elden 5 bin TL verdiğini söyleyen Panoğlu, sonrasında kardeşinin getirilmediğini ve telefon numarasından engellendiğini ileri sürdü.

Kardeşinin telefonunun ölümünden sonra da başka kişilerce kullanıldığını iddia eden Panoğlu, aylar sonra Nesrin'in kıyafetlerini teslim etme bahanesiyle de çağrıldığını söyledi. Panoğlu, bu çağrıyı kendisine yönelik bir tuzak olarak değerlendirdiğini belirtti.

Canlı yayına gelen ihbarlar yeni soruları gündeme getirdi

Yayına ismini vermeden bağlanan bir kadın, adı geçen kişilerden bazılarını tanıdığını, geçmişte fuhşa zorlandığını ve karşı çıktığı için bıçaklandığını iddia etti. Emniyet güçlerinin desteğiyle kurtulduğunu anlatan kadın, benzer mağduriyetler yaşayan kişilere bildiklerini anlatmaları için çağrıda bulundu.

Bir başka izleyici, 16 yaşındaki komşusunun kızının kaçırılarak fuhşa zorlandığını ve ailesinin tehdit edildiğini ileri sürdü. Şanlıurfa'dan bağlanan bir izleyici ise 2018 yılında Soner Demir'le iletişime geçtiklerini, Gaziantep'te götürüldükleri bir apart dairede darp edilip paralarının alındığını iddia etti.

Esra Erol'da bilgi sahiplerine çağrı

Gelen ihbarlarla birlikte başka mağdurların olup olmadığı sorusunu gündeme getiren Esra Erol, özellikle Gaziantep'te olayla ve adı geçen kişilerle ilgili bilgisi bulunan izleyicileri programa ulaşmaya davet etti.

Nesrin'in yaşadıklarının aydınlatılması gerektiğini vurgulayan Erol, genç kadının geçmişine ilişkin öne sürülen hiçbir iddianın yaşam hakkının elinden alınmasını haklı çıkaramayacağının altını çizdi. İsmail Panoğlu ise kardeşinin ölümüne ilişkin dosyanın yeniden incelenmesi ve sorumluların bulunması talebini yineledi.