Müge Anlı ile Tatlı Sert

Müge Anlı'da 53 gündür eşinden haber alamayan Sibel Şeyhoğlu, eşi Volkan Şeyhoğlu'nu ilk kez canlı yayında görmenin duygusunu yaşadı. Volkan'ın kendisine sırt çevirdiğine inanmak istemeyen Sibel, 18 yıllık evliliklerinde birlikte büyük zorluklar atlattıklarını ve eşini hâlâ çok sevdiğini söyledi. Volkan'ı son gördüğü gün çektiği fotoğraflara bakarak bugüne kadar umut ettiğini anlatan Sibel, eşinin de aşkının bitmediğine inandığını belirtti.

53 gündür birbirlerini görmeyen Sibel Şeyhoğlu ile Volkan Şeyhoğlu canlı yayında karşı karşıya geldi. Eşinin başka birine gitmiş olabileceği yönündeki duyumları reddeden Sibel, Volkan'ı hâlâ çok sevdiğini ve böyle bir şey yapacağına inanmadığını söyledi. Müge Anlı'nın yayına getirdiği Volkan ise Sibel'e sarılmak istemeyerek yaşadığı sıkıntıları anlattı ve yıllardır boşanmak istediğini belirtti. Volkan, eşinin kendisini aşırı kıskandığını, günlük hayatına müdahale ettiğini ve bazı konularda kendi istediğinin olmasını beklediğini öne sürerek, ilişkileri için en doğru yolun boşanmak olduğunu ifade etti.

Müge Anlı'da Sibel ve Volkan Şeyhoğlu'nun canlı yayındaki yüzleşmesinde, 18 yıllık evlilikte yaşanan kıskançlıklar, kırgınlıklar ve karşılıklı suçlamalar gündeme geldi. Volkan, eşiyle birlikte geçirdiği yılların hayatını olumsuz etkilediğini söylerken Sibel de gençliğini bu evliliğe verdiğini ifade ederek karşılık verdi. Volkan, Sibel'in kendisini aşırı kıskandığını ve bunaldığını belirtirken, Sibel ise eşini başka bir kadına bırakmayacağını söyledi.

Müge Anlı'da 2016 yılında Osmaniye'de kaybolan 27 yaşındaki bir çocuk babası Mehmet Çabuk'un akıbeti ve kaybolmadan önce yaşanan şüpheli gelişmeler gündeme geldi. Mehmet'in kız kardeşi Aynur Çabuk, ağabeyinin 5 yıllık evliliğinde sorunlar yaşadığını ve yengesinin kendisine Mehmet'i sürekli kötülediğini anlattı. Yengesinin Mehmet'i dolandırıcılık yapmakla ve başka kadınlarla görüşmekle suçladığını söyleyen Aynur, buna rağmen yengesinin sosyal medyada tanıştığı ve o dönemde sevgilisi olduğu öne sürülen İbrahim'le Mehmet'i tanıştırdığını belirtti.

Mehmet Çabuk'un eşi İlknur'un açıklamaları, kayıp dosyasındaki soru işaretlerini artırdı. Canlı yayına bağlanan İlknur, Mehmet'in dolandırıcılık suçuyla ilgili davaları olduğunu ve banka kartını kullandığını öne sürerken, Aynur Çabuk ağabeyinden neden 10 yıldır haber vermediğini sorguladı. Müge Anlı ise İlknur'un Mehmet'in iş arkadaşı olduğu belirtilen İbrahim'le sonradan evlenmesine dikkat çekerek, Mehmet'i dolandırıcılıkla suçlayan bir kişinin neden onun arkadaşıyla evlenip çocuk sahibi olduğunu sordu. İlknur ise Mehmet'in kendisini aldattığını, başka bir kadınla kaçıp gittiğini ve kendisine kötü davrandığını savundu.