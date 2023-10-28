Kardeşlerim 102.Bölüm Fragmanı

"Gün yüzü hariç, tüm yüzleri gördük!"

Emel'i sosyal hizmetlerin aldığını öğrenen Ömer, Asiye ve Orhan, telaş içinde onu yetimhaneden geri alabilmek için mücadele ederler. Süreyya'yla vakit geçirmek isteyen Akif, Yaman'a karşı sinsi bir plan kurmanın peşindeyken, Ataman Koleji'nde sular durulmaz. Ömer'in başı, hiç beklenmedik bir durumdan dolayı belaya girer. Tolga, içi kan ağlayarak, Yasmin'e Mahir konusunda yardımcı olmaya çalışır. Orhan'la bir kez daha karşı karşıya gelen Şengül ise, Ataman Koleji'nin kulüpte düzenlediği etkinlikte; tüm davetlileri, şoke edecek gerçeklerle yüzleştirir.