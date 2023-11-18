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18 Kasım 2023, Cumartesi 20:00

Kardeşlerim 105.Bölüm Fragmanı

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"Ömer, sen ne yapıyorsun burada?"

"Bir gün kavuşacağız bak, şaşıracak gökyüzü…"

Tutuklu yargılanmasına karar verilen Asiye, demir parmaklıklar ardına girerken, Eren ailesi de perişan ve çaresiz bir haldedir. Akif, Ayla'dan Şevval'in eline geçen videoyu nasıl imha edeceğinin telaşını yaşamaktadır. Suzan'ı sarsacak birtakım gerçekler, tekrardan su yüzüne çıkarken, Ömer ile Süsen ilişkisinde umulmadık gelişmeler yaşanır. Süreyya'yla vakit geçirmek isteyen Akif'in yaptığı yeni planda, bu sefer işler beklediği gibi gitmez. Ailesinin başına gelen felaketlerden kurtulmak isteyen Fatma'nın bilinçsizce yaptığı hamle ise hiç beklenmedik bir sonuç doğurur.

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105. Bölüm Foto Galeri
17 Kasım 2023, Cuma
105. Bölüm Foto Galeri Kardeşlerim
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Kardeşlerim’in 104. bölümünde neler oldu? Kardeşlerim
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