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KARDEŞLERİM FRAGMAN
2 Ekim 2021, Cumartesi 20:00
Kardeşlerim

Kardeşlerim 22.Bölüm Fragmanı

"Asiye çok kötü bir şey oldu"

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

Yapım: NGM Media
Yapımcı: Nazlı Heptürk
Yönetmen: Serkan Birinci
Senaryo: Gül Abus Semerci
Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike)

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Kardeşlerim - 2. Fragman
25 Eylül 2021, Cumartesi
21. Bölüm fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
Kardeşlerim
25 Eylül 2021, Cumartesi
21. Bölüm fragmanı Kardeşlerim
Kardeşlerim - 2. Fragman
18 Eylül 2021, Cumartesi
20. Bölüm fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
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