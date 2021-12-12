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KARDEŞLERİM FRAGMAN
18 Aralık 2021, Cumartesi 20:00
Kardeşlerim

Kardeşlerim 33.Bölüm Fragmanı

"Sen de Süsen'den hoşlanıyordun galiba."

"Mutluluğu bulan konum atsın!"

Ömer, Süsen'le ilgili yeni bir karar almak durumunda kalırken, Akif de sürpriz bir isimle ortaklık kurar. Şengül, kendisini dolandıran müteahhittin peşine düşerken, Aybike ve Berk cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Doruk ve Asiye, Eren ailesine para desteği sağlamak için bir kafede şarkı söylerken, ilk kez olarak Asiye'nin tatlı kıskançlığıyla tanışırlar. Suzan'la Harika arasında ipler iyice gerilirken, okulda düzenlenen tanışma kokteylinde ise herkesi korku dolu dakikalar beklemektedir.

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Kardeşlerim
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32. Bölüm fragmanı Kardeşlerim - 3. Fragman
Kardeşlerim - 2. Fragman
11 Aralık 2021, Cumartesi
32. Bölüm fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
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