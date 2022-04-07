ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KARDEŞLERİM FRAGMAN
9 Nisan 2022, Cumartesi 20:00
Kardeşlerim - 2. Fragman

Kardeşlerim 47.Bölüm Fragmanı

"Sen kaç kişinin sonu oldun!"

"Belki bir gün lazım olur diye; kıyıya köşeye biraz mutluluk saklamalıydık…"

Kaan ve Süsen, ağır yaralı bir halde hastaneye kaldırılırken, hastane koridorunda Akif ve çocukların gergin bekleyişi başlar. Babasından kalan hisseleri yönetecek olan Berk; annesini de yanına alarak, şirkete giderken, Oğulcan da Ömer'le beraber ailelerini geçindirebilmek için yeni bir iş kurar. Gönül'ü Orhan'dan uzak tutmak için ilk adımını atan Şengül, farkında olmadan hayatının en büyük hatasını yapar.

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Kardeşlerim
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26 Mart 2022, Cumartesi
45. Bölüm Kardeşlerim
Kardeşlerim
19 Mart 2022, Cumartesi
44. Bölüm Kardeşlerim
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Kardeşlerim
9 Nisan 2022, Cumartesi
47. Bölüm fragmanı Kardeşlerim
Kardeşlerim - 3. Fragman
2 Nisan 2022, Cumartesi
46. Bölüm fragmanı Kardeşlerim - 3. Fragman
Kardeşlerim - 2. Fragman
2 Nisan 2022, Cumartesi
46. Bölüm fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
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