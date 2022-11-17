ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
KARDEŞLERİM FRAGMAN
19 Kasım 2022, Cumartesi 20:00
Kardeşlerim - 2. Fragman

Kardeşlerim 68.Bölüm Fragmanı

"Oğluna sarılmayacak mısın?"

"Boşuna isyan etme gökyüzü, benim kadar ağlayamazsın!"

Sevgi'yi depoda rehin tutmakta kararlı olan Şevval, büyük bir gerginlik yaşarken, mahallede hiç iş yapamaz halde olan Şengül ve Gönül, çaresizce ne yapacaklarını düşünmektedirler. Ahmet, Akif'in kurnaz oyununa darbe vurmak için büyük bir fırsat yakalarken, Berk ve Sarp kendi aralarında bir iddiaya girerler. Ahmetlerin evinde yapılan barbekü partisinde çocuklar arasındaki ipler iyice gerilirken, Akif'in yaptığı hamle, herkesi şoka uğratır.

DEVAMI
Kardeşlerim
SON BÖLÜMÜ İZLE 67. Bölüm Kardeşlerim
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Kardeşlerim
12 Kasım 2022, Cumartesi
67. Bölüm Kardeşlerim
Kardeşlerim
5 Kasım 2022, Cumartesi
66. Bölüm Kardeşlerim
Kardeşlerim
29 Ekim 2022, Cumartesi
65. Bölüm Kardeşlerim
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Kardeşlerim
19 Kasım 2022, Cumartesi
68. Bölüm fragmanı Kardeşlerim
Kardeşlerim - 2. Fragman
12 Kasım 2022, Cumartesi
67. Bölüm fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
Kardeşlerim
12 Kasım 2022, Cumartesi
67. Bölüm fragmanı Kardeşlerim
BİZE ULAŞIN