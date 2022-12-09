Kardeşlerim 71.Bölüm Fragmanı

"Ben de senin yaşındayken son derece yakışıklı bir delikanlıydım"

Yasmin'in hayati tehlikeyi atlatmasıyla; Ahmet, Ömer'e karşı büyük bir minnet duygusu içine girer. Asiye ve Doruk cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, babalarının evinden ayrılan Tolga ve Leyla, yeni bir hayat kurmak için kolları sıvar. Nebahat, Doruk'u Asiye'den ayırmak için her türlü yolu denerken, çocuklar ve veliler, Ataman Koleji'nin düzenlediği sürpriz organizasyonda bir araya gelirler. Orhan'ın Şengül'e olan desteğinin gün geçtikçe artması, Gönül için artık bardağı taşıran son damla olur.