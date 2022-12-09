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KARDEŞLERİM FRAGMAN
Kardeşlerim - 2. Fragman

Kardeşlerim 71.Bölüm Fragmanı

"Ben de senin yaşındayken son derece yakışıklı bir delikanlıydım"

Yasmin'in hayati tehlikeyi atlatmasıyla; Ahmet, Ömer'e karşı büyük bir minnet duygusu içine girer. Asiye ve Doruk cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, babalarının evinden ayrılan Tolga ve Leyla, yeni bir hayat kurmak için kolları sıvar. Nebahat, Doruk'u Asiye'den ayırmak için her türlü yolu denerken, çocuklar ve veliler, Ataman Koleji'nin düzenlediği sürpriz organizasyonda bir araya gelirler. Orhan'ın Şengül'e olan desteğinin gün geçtikçe artması, Gönül için artık bardağı taşıran son damla olur.

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Kardeşlerim
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TÜMÜ
Kardeşlerim
10 Aralık 2022, Cumartesi
71. Bölüm fragmanı Kardeşlerim
Kardeşlerim
3 Aralık 2022, Cumartesi
70. Bölüm fragmanı Kardeşlerim
Kardeşlerim - 2. Fragman
26 Kasım 2022, Cumartesi
69. Bölüm fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
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