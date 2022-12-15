ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KARDEŞLERİM FRAGMAN
17 Aralık 2022, Cumartesi 20:00
Kardeşlerim - 2. Fragman

Kardeşlerim 72.Bölüm Fragmanı

"Direkt kafana mı sıkayım?"

"Boğazımıza takılan mutluluğu, sırtımıza vura vura çıkarttılar!"

Doğumuna sayılı saatler kalan Şengül büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Annesiyle yaşanan kavga sebebiyle, Doruk ve Asiye'nin arası git gide daha fazla açılırken, Ömer ve Yasmin cephesinde de olumlu kardeşlik rüzgarları esmeye başlar. Sarp, Ömer'e karşı sinsi bir hamle yaparken, Nebahat suçsuz olduğunu Doruk'a ispatlamak ister. Tarhan, Tolgaların peşini bırakmamakta kararlıdır. Leyla ise karşısına çıkan görüntüyle büyük bir şok yaşar.

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Kardeşlerim
SON BÖLÜMÜ İZLE 71. Bölüm Kardeşlerim
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Kardeşlerim
17 Aralık 2022, Cumartesi
72. Bölüm fragmanı Kardeşlerim
Kardeşlerim - 2. Fragman
10 Aralık 2022, Cumartesi
71. Bölüm fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
Kardeşlerim
10 Aralık 2022, Cumartesi
71. Bölüm fragmanı Kardeşlerim
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