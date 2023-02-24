ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KARDEŞLERİM FRAGMAN
25 Şubat 2023, Cumartesi 20:00
Kardeşlerim - 2. Fragman

Kardeşlerim 79.Bölüm Fragmanı

💘Ay, ay, ay, ay yağ yağmur Mum misali eriyorum💘

Ömer büyük bir öfkeyle konaktan ayrılırken, Şevval korku dolu bir halde depoda kilitli kalmıştır. Tolga, Zehra'yı içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak için evlenme yolunda ilerlerken, genç kızın yokluğu fark edilmiş, abisi Şeref peşine düşmüştür. Şengül çok para kazanacağını düşündüğü bir yatırıma girişmeye karar verir. Akif'in birtakım şüpheli tavırları, Suzan'ı harekete geçirirken, Doruk ve Berk cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Akif, beklenmedik bir hamleyle Şevval'i köşeye sıkıştırırken, bu durum hiç umulmadık bir sonuç doğurur.

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Kardeşlerim
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TÜMÜ
Kardeşlerim
25 Şubat 2023, Cumartesi
79. Bölüm fragmanı Kardeşlerim
Kardeşlerim
4 Şubat 2023, Cumartesi
78. Bölüm fragmanı Kardeşlerim
Kardeşlerim - 2. Fragman
28 Ocak 2023, Cumartesi
77. Bölüm fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
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