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KARDEŞLERİM FRAGMAN
3 Haziran 2023, Cumartesi 20:00
Kardeşlerim - 3. Fragman

Kardeşlerim 93.Bölüm Fragmanı

"Her anın aklımda her kıvrımın... Sanmasınlar asla seni benden ayrı"

"İnsanlık gerçekten çok ilerledi, artık gözükmüyor!"

Ömer, Oğulcan ve Sarp, üstlerine yıkılan suçun şokunu yaşarken, köşeye sıkışan Akif de çocukların suçsuz olduğunu nasıl ispatlayacağını düşünür. Şengül, Orhan'a yeni bulduğu işinde yardımcı olmaya çalışır. Eren kuzenler ve dostları, ilk kez birlikte sahneye çıkmanın heyecanını yaşarlar. Yaşadığı duyguları, Doruk'a ifade etmek isteyen Yasmin, hiç beklemediği bir durumun içine çekilirken, Ahmet ve Suzan cephesinde yaşanan gelişmelere iyice öfkelenen Şevval'in yaptığı kararlı hamle, Sarp ve Ömer'i dehşete düşürür.

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Kardeşlerim
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Kardeşlerim
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27 Mayıs 2023, Cumartesi
92. Bölüm fragmanı Kardeşlerim
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