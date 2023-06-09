ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
KARDEŞLERİM FRAGMAN
10 Haziran 2023, Cumartesi 20:00
Kardeşlerim - Sezon Finali Fragmanı

Kardeşlerim 94.Bölüm Fragmanı

"Sevgili oğlum müsade edersen müstakbel eşimi alabilir miyim?"

"İyi insanlar daima kaybederler, çünkü adil dövüşürler…"

Ömer ve Sarp, Şevval'in yaptığı çılgınlığın dehşeti içindedirler. Oğulcan, eskiciye verilen tablonun, tüm Eren ailesinin hayatını kurtarabileceğinin hayalini kurarken, Yasmin ve Tolga cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Orhan ve Şengül, Orhan'a gelen beklenmedik teklif karşısında şaşkına dönerler. Akif, Nebahat'le olan ilişkisiyle ilgili radikal bir karar alır. Ahmetler ile Eren ailesi ve dostları, çıktıkları mutlu yolculukta, Ahmet ve Suzan'a karşı iyice gözünü karartan Şevval'in yapacağı son hamleden habersizdirler.

DEVAMI
Kardeşlerim
SON BÖLÜMÜ İZLE 93. Bölüm Kardeşlerim
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Kardeşlerim
3 Haziran 2023, Cumartesi
93. Bölüm Kardeşlerim
Kardeşlerim
27 Mayıs 2023, Cumartesi
92. Bölüm Kardeşlerim
Kardeşlerim
20 Mayıs 2023, Cumartesi
91. Bölüm Kardeşlerim
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Kardeşlerim - Sezon Finali
10 Haziran 2023, Cumartesi
94. Bölüm fragmanı Kardeşlerim - Sezon Finali
Kardeşlerim - 3. Fragman
3 Haziran 2023, Cumartesi
93. Bölüm fragmanı Kardeşlerim - 3. Fragman
Kardeşlerim - 2. Fragman
3 Haziran 2023, Cumartesi
93. Bölüm fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
BİZE ULAŞIN