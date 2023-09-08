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KARDEŞLERİM BÖLÜMLER
16 Eylül 2023, Cumartesi 20:00

Kardeşlerim 96. Bölüm

Asiye ve Ömer'in hayat mücadelesi

"Her şey üst üste geldi de, bir sen gelmedin…"

Doruk'un ölümü sonrası, kendine zarar vermek isteyen Akif, ciddi bir tehlike yaşar. Asiye, sevdiğini kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyken, Ömer'le birlikte Orhan ve Şengül'e karşı da son derece tavırlıdırlar. Evde hiç olmaması gereken bir eşyayı bulan Ayla'nın gergin tavrı ve hareketleri, Berk'i şüpheye düşürür. Akif'in, yaşadığı acının verdiği etkiyle yaptığı birtakım hamleler, Nebahat'i endişelendirirken, evi geçindirebilmek için yeni bir iş bulan Ömer'in içine çekildiği durum, hiç beklenmedik bir sonuç doğurur.

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97. Bölüm fragmanı Kardeşlerim
Kardeşlerim
16 Eylül 2023, Cumartesi
96. Bölüm fragmanı Kardeşlerim
Kardeşlerim
16 Eylül 2023, Cumartesi
96. Bölüm fragmanı Kardeşlerim

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