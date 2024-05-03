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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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KARDEŞLERİM GALERİ

127. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 03.05.2024, 10:54 GÜNCELLEME TARİHİ: 03.05.2024, 10:58
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127. Bölüm Foto Galeri

Kendilerini savunmak için Gökhan'ı etkisiz hale getiren Yasmin ile Aybike, büyük bir gerginlik içinde her şeyden habersizlerken, Akif ile Şevval'in Gökhan için başka bir planı vardır.

127. Bölüm Foto Galeri

Mahallede yeni bir işe başlayan Ayten'in patronu, Orhan'ın hiç ummadığı birisi çıkar.

127. Bölüm Foto Galeri

Geçmişten gelen, beklenmedik sürpriz bir misafir, Akif ile Süreyya'yı köşeye sıkıştırır.

127. Bölüm Foto Galeri

Orhan'ın Cansu'ya olan tavırları, Oğulcan'ın Ayten ile Cansu'yla yakınlaşmasına sebep olur.

127. Bölüm Foto Galeri

Süsen'in, annesiyle ilgili öğrendiği birtakım gerçekler, Ömer ile olan ilişkilerinde, radikal gelişmelerin yaşanmasına yol açarken; Aybike ile Yasmin, büyük bir şokla karşı karşıya kalırlar.

127. Bölüm Foto Galeri

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

127. Bölüm Foto Galeri

Kardeşlerim dizisinin yapımcılığını Nazlı Heptürk üstleniyor.

127. Bölüm Foto Galeri

Kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Serkan Birinci oturuyor.

127. Bölüm Foto Galeri

atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'in hikaye ve senaryosunu Gül Abus Semerci kaleme alıyor.

127. Bölüm Foto Galeri

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç (Şevval) ve Emre Karayel (Yaman) ve Ayşe Kökçü (Fatma).

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