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KARDEŞLERİM GALERİ

89. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 05.05.2023, 11:24 GÜNCELLEME TARİHİ: 05.05.2023, 11:30
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89. Bölüm Foto Galeri

Aylaların evine tam anlamıyla yerleşip, daha ilk günden Berk'le sorunlar yaşamaya başlayan Elif için, yeni okulu Ataman Koleji'nde de durum farksızdır.

89. Bölüm Foto Galeri

Öğrendiği bir takım sarsıcı gerçekler, Oğulcan'ı çok sıkıntılı bir açmazın içine sürükler.

89. Bölüm Foto Galeri

Akif, kendini yeniden Nebahat'e affettirmenin peşine düşer.

89. Bölüm Foto Galeri

Doruk, Emel'in okul ödevi için tüm çocuklarla beraber keyifli bir organizasyona girişir.

89. Bölüm Foto Galeri

Orhan, okulda yaşanan tatsız bir olay yüzünden, kimsenin beklemediği bir durumun içine çekilir.

89. Bölüm Foto Galeri

Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

89. Bölüm Foto Galeri

Kardeşlerim 89. Bölüm Tanıtımı: https://www.atv.com.tr/kardeslerim/89-bolum-1-fragman/izle

89. Bölüm Foto Galeri

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

89. Bölüm Foto Galeri

İlk günden bu yana izleyicisinin beğenisi kazanan Kardeşlerim, Cumartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

89. Bölüm Foto Galeri

Kardeşlerim dizisine ait tüm gelişmelere buradan ulaşabilirsiniz!

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