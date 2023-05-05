89. Bölüm Foto Galeri

Aylaların evine tam anlamıyla yerleşip, daha ilk günden Berk'le sorunlar yaşamaya başlayan Elif için, yeni okulu Ataman Koleji'nde de durum farksızdır.
Kardeşlerim 89. Bölüm Tanıtımı: https://www.atv.com.tr/kardeslerim/89-bolum-1-fragman/izle
Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.
İlk günden bu yana izleyicisinin beğenisi kazanan Kardeşlerim, Cumartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.