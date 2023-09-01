Kardeşlerim dizisinde en çok bu sahneler izlendi

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. İşte Kardeşlerim dizisinin en çok izlenen sahneleri.