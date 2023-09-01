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Kardeşlerim dizisinde en çok bu sahneler izlendi

GİRİŞ TARİHİ: 01.09.2023, 10:16 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.09.2023, 13:59
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Kardeşlerim dizisinde en çok bu sahneler izlendi

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. İşte Kardeşlerim dizisinin en çok izlenen sahneleri.

Kardeşlerim dizisinde en çok bu sahneler izlendi

Ataman Koleji'nde yapılan yıl sonu eğlencesinde Asiye ve Doruk yaptığı düet ile herkesi kendine hayran bırakır.

Kardeşlerim dizisinde en çok bu sahneler izlendi

Emel'i ölen kızlarına benzeten aile, onunla vakit geçirmek ister. Emel ailenin kendini evlat edineceğini düşününce odadan kaçar. Okulun çatısına çıkan Emel dengesini kaybeder. Düşmek üzere olan Emel'i gören Cemile hemen çatıya çıkar. Kendi canı pahasına Emel'i düşmekten kurtarır.

Kardeşlerim dizisinde en çok bu sahneler izlendi

Tolga, Ömer ve Kadir'den intikam almak için Asiye'ye sataşır. Kantinde otururken Tolga yanlarına gelir ve Asiye'nin önüne arta kalan yemeğini koyar. Herkesin içinde Asiye'yi rencide edici sözlerden eden Tolga herkesi çileden çıkarır. Kendine hakim olamayan Doruk, Asiye'ye yapılan saygısızlığı affetmez.

Kardeşlerim dizisinde en çok bu sahneler izlendi

Tolga'nın, Asiye'ye yaptığı sinsi planın bedeli ağır olur. Tüm okulun önünde Tolga'nın hain planı gözler önüne serilir.

Kardeşlerim dizisinde en çok bu sahneler izlendi

Asiye'yi tek yakalayan Harika yanına gelip müzik kulübünden ayrılması için tehdit eder. Asiye'nin ayrılmayacağını anlayınca okulun ortasında zorbalık yapar.

Kardeşlerim dizisinde en çok bu sahneler izlendi

Bağış için bir satış organize edilir. Şengül kazanmayı kafaya koyar.

Kardeşlerim dizisinde en çok bu sahneler izlendi

Harika, soyunma odasındayken Asiye'nin kıyafetlerini saklar. Havlu ile mahsur kalan Asiye'nin yardımına Doruk yetişir.

Kardeşlerim dizisinde en çok bu sahneler izlendi

Asiye, Şengül'e yardım için Atakul'lara temizliğe gider. Nebahat, Melisa'nın kolye kutusunu boş görünce, Asiye'yi hırsızlıkla suçlar.

Kardeşlerim dizisinde en çok bu sahneler izlendi

Harika ve kızlar, Aybike'nin üzerine gelir. Asiye bu durumu kabullenemez ve Harika'ya karşı gelir. Doruk ve diğerlerinin de olaya karışmasıyla kavga büyür.

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