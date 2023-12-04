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Kardeşlerim yıldızları sosyal medyada neler paylaştı?

GİRİŞ TARİHİ: 04.12.2023, 15:30 GÜNCELLEME TARİHİ: 04.12.2023, 15:56
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Kardeşlerim yıldızları sosyal medyada neler paylaştı?

atv ekranının sevilen dizisi Kardeşlerim'de rol alan başarılı yıldızlar, sosyal medyayı da oldukça etkin kullanıyor. Kardeşlerim'in genç yıldızlarının Instagram hesapları ne? Hangi oyuncu hangi paylaşımları yapıyor?

Kardeşlerim yıldızları sosyal medyada neler paylaştı?

Kardeşlerim'de canlandırdığı Ömer karakteriyle çok sevilen Bilal Yiğit Koçak, sosyal medyada da oldukça aktif. Ünlü oyuncunun 3 milyonun üzerinde takipçisi bulunuyor.

Kardeşlerim yıldızları sosyal medyada neler paylaştı?

Caption kullanmadan paylaştığı fotoğrafları yüzbinlerce beğeni alan başarılı oyuncuyu, https://www.instagram.com/bilalyigitkocaak adresinden takip edebilirsiniz.

Kardeşlerim yıldızları sosyal medyada neler paylaştı?

'Cheri cheri lady' notuyla paylaştığı fotoğrafı 250 bin üzerinde 'like' alan Su Burcu Yazgı Coşkun da sosyal medyayı seven oyunculardan bir tanesi.

Kardeşlerim yıldızları sosyal medyada neler paylaştı?

Genç yıldızın 5 milyona yakın takipçisi bulunuyor. Kardeşlerim'in Asiye Eren'ini Instagram'da takip etmek için https://www.instagram.com/suburcuyazgiicoskun linkine tıklayabilirsiniz.

Kardeşlerim yıldızları sosyal medyada neler paylaştı?

Oğulcan karakteriyle Kardeşlerim dizisinin neşe kaynağı olan Cihan Şimşek, sosyal medyada da eğlenceli paylaşımlarını sürdürüyor.

Kardeşlerim yıldızları sosyal medyada neler paylaştı?

'Uzay benim için her zaman bilinmez olmuştur 🍹' diyerek paylaştığı fotoğraflarına 150 bine yakın beğeni gelen başarılı oyuncu, https://www.instagram.com/tcihansimsek hesabından takipçilerine ulaşmaya devam ediyor.

Kardeşlerim yıldızları sosyal medyada neler paylaştı?

Sincap emojisi kullanarak paylaştığı fotoğrafıyla 200 bine yakın beğeniye ulaşan Melis Minkari de sosyal medyayla arası iyi olan Kardeşlerim yıldızlarından biri.

Kardeşlerim yıldızları sosyal medyada neler paylaştı?

Aybike karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç yıldız, sosyal medya paylaşımlarına https://www.instagram.com/melisminkari hesabından devam ediyor.

Kardeşlerim yıldızları sosyal medyada neler paylaştı?

İtalyanca 'Il sole bacia i belli' yazarak paylaştığı fotoğrafıyla 'güneş güzellikleri öper' mesajını veren güzel oyuncu Lizge Cömert de sosyal medyada aktif zaman geçiren oyunculardan.

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