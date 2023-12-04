Kardeşlerim yıldızları sosyal medyada neler paylaştı?

atv ekranının sevilen dizisi Kardeşlerim'de rol alan başarılı yıldızlar, sosyal medyayı da oldukça etkin kullanıyor. Kardeşlerim'in genç yıldızlarının Instagram hesapları ne? Hangi oyuncu hangi paylaşımları yapıyor?
Kardeşlerim'de canlandırdığı Ömer karakteriyle çok sevilen Bilal Yiğit Koçak, sosyal medyada da oldukça aktif. Ünlü oyuncunun 3 milyonun üzerinde takipçisi bulunuyor.
Caption kullanmadan paylaştığı fotoğrafları yüzbinlerce beğeni alan başarılı oyuncuyu, https://www.instagram.com/bilalyigitkocaak adresinden takip edebilirsiniz.
'Cheri cheri lady' notuyla paylaştığı fotoğrafı 250 bin üzerinde 'like' alan Su Burcu Yazgı Coşkun da sosyal medyayı seven oyunculardan bir tanesi.
Genç yıldızın 5 milyona yakın takipçisi bulunuyor. Kardeşlerim'in Asiye Eren'ini Instagram'da takip etmek için https://www.instagram.com/suburcuyazgiicoskun linkine tıklayabilirsiniz.
Oğulcan karakteriyle Kardeşlerim dizisinin neşe kaynağı olan Cihan Şimşek, sosyal medyada da eğlenceli paylaşımlarını sürdürüyor.
'Uzay benim için her zaman bilinmez olmuştur 🍹' diyerek paylaştığı fotoğraflarına 150 bine yakın beğeni gelen başarılı oyuncu, https://www.instagram.com/tcihansimsek hesabından takipçilerine ulaşmaya devam ediyor.
Sincap emojisi kullanarak paylaştığı fotoğrafıyla 200 bine yakın beğeniye ulaşan Melis Minkari de sosyal medyayla arası iyi olan Kardeşlerim yıldızlarından biri.
Aybike karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç yıldız, sosyal medya paylaşımlarına https://www.instagram.com/melisminkari hesabından devam ediyor.