Kardeşlerim yıldızları sosyal medyada neler paylaştı?

Kardeşlerim dizisinin sevilen yıldızlarının sosyal medya paylaşımları beğeni rekorları kırıyor. Dizinin yıldızlarından Bilal Yiğit Koçak'ın sosyal medyası 3 milyon takipçinin üzerinde. Paylaştığı bu kare 221 bin üzerinde beğeni aldı.
Güzelliği ve başarısıyla herkesi büyüleyen Su Burcu Yazgı Coşkun çekimden paylaştığı bu karesiyle 295 bin beğeni aldı.
Bir çekim için kamera karşısına geçen Recep Usta bu karesiyle yoğun ilgi gördü. 1 milyon takipçiyi aşan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekiyor.
Bir dergi çekimine poz veren Melis Minkari ve Recep Usta Kardeşlerim'in sevilen çiftlerinden. Çiftin bu paylaşımı 149 bin üzeri beğeni alarak rekor kırdı.
Yasmin karakterine hayat veren Eylül Lize Kandermir'in Londra'dan paylaştığı siyah beyaz karesi kısa sürede çok beğenildi.
Kardeşlerim'in kötü çocuğu Sarp'ı canlandıran Atakan Özkaya sosyal medyayı aktif kullananlardan. Deniz kenarından yaptığı bu paylaşımı 85 bin beğeninin üzerinde.
Oğulcan karakteriyle herkesi kırıp geçiren Cihan Şimşek'in özel hayatındaki tarzı dikkatlerden kaçmıyor. Bu karesi ilgi görürken 119 bin üzeri beğeni aldı.
Akif karakterine hayat veren Celil Nalçalan bu karesini 'bu gece de böyle biter Akif'im... yarın kavuşmak üzere' notu ile paylaştı.
Tolga karakteriyle karşıma çıkan Berk Ali Çatal'ın son paylaşımı sevenlerinden 'yakıyorsun Berk abi, yakışıklı abimiz, ve kalp emojileri' şeklinde yorumlar aldı.