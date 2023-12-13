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Kardeşlerim yıldızları sosyal medyada neler paylaştı?

GİRİŞ TARİHİ: 13.12.2023, 16:16 GÜNCELLEME TARİHİ: 13.12.2023, 16:26
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Kardeşlerim yıldızları sosyal medyada neler paylaştı?

Kardeşlerim dizisinin sevilen yıldızlarının sosyal medya paylaşımları beğeni rekorları kırıyor. Dizinin yıldızlarından Bilal Yiğit Koçak'ın sosyal medyası 3 milyon takipçinin üzerinde. Paylaştığı bu kare 221 bin üzerinde beğeni aldı.

Kardeşlerim yıldızları sosyal medyada neler paylaştı?

Güzelliği ve başarısıyla herkesi büyüleyen Su Burcu Yazgı Coşkun çekimden paylaştığı bu karesiyle 295 bin beğeni aldı.

Kardeşlerim yıldızları sosyal medyada neler paylaştı?

Bir çekim için kamera karşısına geçen Recep Usta bu karesiyle yoğun ilgi gördü. 1 milyon takipçiyi aşan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekiyor.

Kardeşlerim yıldızları sosyal medyada neler paylaştı?

Bir dergi çekimine poz veren Melis Minkari ve Recep Usta Kardeşlerim'in sevilen çiftlerinden. Çiftin bu paylaşımı 149 bin üzeri beğeni alarak rekor kırdı.

Kardeşlerim yıldızları sosyal medyada neler paylaştı?

Yasmin karakterine hayat veren Eylül Lize Kandermir'in Londra'dan paylaştığı siyah beyaz karesi kısa sürede çok beğenildi.

Kardeşlerim yıldızları sosyal medyada neler paylaştı?

Kardeşlerim'in kötü çocuğu Sarp'ı canlandıran Atakan Özkaya sosyal medyayı aktif kullananlardan. Deniz kenarından yaptığı bu paylaşımı 85 bin beğeninin üzerinde.

Kardeşlerim yıldızları sosyal medyada neler paylaştı?

Oğulcan karakteriyle herkesi kırıp geçiren Cihan Şimşek'in özel hayatındaki tarzı dikkatlerden kaçmıyor. Bu karesi ilgi görürken 119 bin üzeri beğeni aldı.

Kardeşlerim yıldızları sosyal medyada neler paylaştı?

Akif karakterine hayat veren Celil Nalçalan bu karesini 'bu gece de böyle biter Akif'im... yarın kavuşmak üzere' notu ile paylaştı.

Kardeşlerim yıldızları sosyal medyada neler paylaştı?

Tolga karakteriyle karşıma çıkan Berk Ali Çatal'ın son paylaşımı sevenlerinden 'yakıyorsun Berk abi, yakışıklı abimiz, ve kalp emojileri' şeklinde yorumlar aldı.

Kardeşlerim yıldızları sosyal medyada neler paylaştı?

Süsen'i canlandıran Lizge Cömert'in sosyal medya paylaşımları çok ilgi görüyor. Sevilen oyuncu bu karesine 'çektiğim bütün fotoğrafları attım' notu ile paylaştı.

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