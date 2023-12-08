Kardeşlerim'de Ömer ölecek mi?

Oğulcan ile birlikte başını, Macit ile başı büyük belaya sokan Ömer ölümün kıyısına geldi. Kirli parayı kabul etmeye ve Macit'i polislere ihbar eden Ömer'in hesap edemediği bir şey vardı. Macit polisler onu yakalamadan kaçmayı başardı. Büyük bir hamle yapan Ömer, başına geleceklerden habersizdi. Macit tarafından kaçırılan Ömer, elleri kolları bağlanarak su dolu havuza atıldı. 'Ayağını denk alsaydın yazık oldu!' diyen Macit, Ömer'i ölüme terk etti. Ömer'i suyun için hareketsiz gören Süsen büyük bir endişe ve korku içinde suya atladı. Çok korkan Süsen, sevdiği genci kurtarmak için var gücüyle uğraştı. Onu sudan çıkarmayı başaran Süsen, Ömer'i yaşatabilmek için çabaladı. Vakit kaybetmeden ona kalp masajı yaptı. Süsen, Ömer'in nefes almasını sağlayabilecek mi? Yoksa bu onu son görüşü mü olacak? Bu sorunun cevabı Cumartesi 20.00'de atv ekranlarında yanıt bulacak.