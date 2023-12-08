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Kardeşlerim'de Ömer ölecek mi?

GİRİŞ TARİHİ: 08.12.2023, 09:34 GÜNCELLEME TARİHİ: 08.12.2023, 10:15
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Kardeşlerim'de Ömer ölecek mi?

Oğulcan ile birlikte başını, Macit ile başı büyük belaya sokan Ömer ölümün kıyısına geldi.

Kardeşlerim'de Ömer ölecek mi?

Kirli parayı kabul etmeye ve Macit'i polislere ihbar eden Ömer'in hesap edemediği bir şey vardı. Macit polisler onu yakalamadan kaçmayı başardı.

Kardeşlerim'de Ömer ölecek mi?

Büyük bir hamle yapan Ömer, başına geleceklerden habersizdi.

Kardeşlerim'de Ömer ölecek mi?

Macit tarafından kaçırılan Ömer, elleri kolları bağlanarak su dolu havuza atıldı.

Kardeşlerim'de Ömer ölecek mi?

"Ayağını denk alsaydın yazık oldu!" diyen Macit, Ömer'i ölüme terk etti.

Kardeşlerim'de Ömer ölecek mi?

Ömer'i suyun için hareketsiz gören Süsen büyük bir endişe ve korku içinde suya atladı.

Kardeşlerim'de Ömer ölecek mi?

Çok korkan Süsen, sevdiği genci kurtarmak için var gücüyle uğraştı.

Kardeşlerim'de Ömer ölecek mi?

Onu sudan çıkarmayı başaran Süsen, Ömer'i yaşatabilmek için çabaladı.

Kardeşlerim'de Ömer ölecek mi?

Vakit kaybetmeden ona kalp masajı yaptı.

Kardeşlerim'de Ömer ölecek mi?

Süsen, Ömer'in nefes almasını sağlayabilecek mi?

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