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Kardeşlerim'in erkek oyuncularıyla özel röportaj

GİRİŞ TARİHİ: 31.01.2024, 16:32 GÜNCELLEME TARİHİ: 31.01.2024, 16:54
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Kardeşlerim'in erkek oyuncularıyla özel röportaj

Dördüncü sezonunda ekran yolculuğuna başarıyla devam eden Kardeşlerim setinde röportajlarımız devam ediyor.

Kardeşlerim'in erkek oyuncularıyla özel röportaj

Karakterinizi nasıl ifade edersiniz?

''Ömer sakinliğini koruyabilen bir çocuk değil ama Sarp sonuçta kardeşi. Ben Ömer'in Sarp'ı Sarp'ın da Ömer'i sevdiğini tahmin ediyorum.''

Kardeşlerim'in erkek oyuncularıyla özel röportaj

''Sarp aslında yumuşamıştı. Babasının ölümüyle tekrardan o öfke ve paylaşım ruhunu kaybetti.''

Kardeşlerim'in erkek oyuncularıyla özel röportaj

Geçtiğimiz haftalarda Ömer ve Sarp'ın yakınlaştığı kardeş olma yolunda adım attıkları sahneleri görmüştük. Tam her şey yoluna girdi derken olaylar karıştı ve iki karakter için yine en başa dönüldü. İki kardeş olmayı başarabilecekler mi?

Kardeşlerim'in erkek oyuncularıyla özel röportaj

''Ömer ve Sarp'ın arası bir süre daha böyle gider diye düşünüyorum.''

Kardeşlerim'in erkek oyuncularıyla özel röportaj

''Bence Sarp, Ömer'e karşı içten içe bir şeyler besliyor.''

Kardeşlerim'in erkek oyuncularıyla özel röportaj

Sarp'ın kötücül tarafını bir kenara bırakırsak aslında eğlenceli bir karakter olduğunu söyleyebiliriz. Entrika peşinde koştuğu anlarda bile esprili yanıyla izleyicilerin yüzünü gülümseten anlara imza atıyor.

Kardeşlerim'in erkek oyuncularıyla özel röportaj

''Ben Sarp'ı komik ve sempatik buluyorum. Eğlenmeyi seviyor. Çok kötü kötü durmuyor diye düşünüyorum.''

Kardeşlerim'in erkek oyuncularıyla özel röportaj

Ayaz'ın Asiye'ye karşı olan duygularının yoğunlaşmasıyla birlikte Sarp, Lidya ve Ayaz bermuda üçgeni dağıldı. Ayaz bu kumpas grubunun içinde olup Asiye'yi üzmek istemiyor. Sarp cephesinde çok olumlu karşılanmayan bu durum iki kuzen arasında gerilime sebep olacak mı?

Kardeşlerim'in erkek oyuncularıyla özel röportaj

''Ayaz ve Sarp arasında ufak çatışmalar yaşanacak. Ama olmasa da güzel olur diyebilirim.''

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