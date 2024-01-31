Kardeşlerim'in erkek oyuncularıyla özel röportaj

Dördüncü sezonunda ekran yolculuğuna başarıyla devam eden Kardeşlerim setinde röportajlarımız devam ediyor.
Karakterinizi nasıl ifade edersiniz?
''Ömer sakinliğini koruyabilen bir çocuk değil ama Sarp sonuçta kardeşi. Ben Ömer'in Sarp'ı Sarp'ın da Ömer'i sevdiğini tahmin ediyorum.''
Geçtiğimiz haftalarda Ömer ve Sarp'ın yakınlaştığı kardeş olma yolunda adım attıkları sahneleri görmüştük. Tam her şey yoluna girdi derken olaylar karıştı ve iki karakter için yine en başa dönüldü. İki kardeş olmayı başarabilecekler mi?
Sarp'ın kötücül tarafını bir kenara bırakırsak aslında eğlenceli bir karakter olduğunu söyleyebiliriz. Entrika peşinde koştuğu anlarda bile esprili yanıyla izleyicilerin yüzünü gülümseten anlara imza atıyor.
''Ben Sarp'ı komik ve sempatik buluyorum. Eğlenmeyi seviyor. Çok kötü kötü durmuyor diye düşünüyorum.''
Ayaz'ın Asiye'ye karşı olan duygularının yoğunlaşmasıyla birlikte Sarp, Lidya ve Ayaz bermuda üçgeni dağıldı. Ayaz bu kumpas grubunun içinde olup Asiye'yi üzmek istemiyor. Sarp cephesinde çok olumlu karşılanmayan bu durum iki kuzen arasında gerilime sebep olacak mı?