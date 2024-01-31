Kardeşlerim'in erkek oyuncularıyla özel röportaj

Geçtiğimiz haftalarda Ömer ve Sarp'ın yakınlaştığı kardeş olma yolunda adım attıkları sahneleri görmüştük. Tam her şey yoluna girdi derken olaylar karıştı ve iki karakter için yine en başa dönüldü. İki kardeş olmayı başarabilecekler mi?