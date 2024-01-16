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Kardeşlerim’in yetenekli oyuncuları Recep Usta ve Melis Minkari ile eğlenceli sohbet...

GİRİŞ TARİHİ: 16.01.2024, 14:53 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.01.2024, 15:13
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Kardeşlerim’in yetenekli oyuncuları Recep Usta ve Melis Minkari ile eğlenceli sohbet...

Ekranların eğlenceli ve duygusal macerası Kardeşlerim'in yetenekli oyuncuları Recep Usta ve Melis Minkari ile eğlenceli sohbet...

Kardeşlerim’in yetenekli oyuncuları Recep Usta ve Melis Minkari ile eğlenceli sohbet...

Recep Usta'ya, Aybike ve Berk'in evlilik hayali sahnesini sorduk.

Recep Usta: ''Tedirgin hissetmedim diyemem Recep olarak ama Berk olarak aşırı mutlu hissettirdi.''

Kardeşlerim’in yetenekli oyuncuları Recep Usta ve Melis Minkari ile eğlenceli sohbet...

Melis Minkarı: ''Evlilik sahnesi çekildiği gün sürekli aynada kendime bakıyordum''

Kardeşlerim’in yetenekli oyuncuları Recep Usta ve Melis Minkari ile eğlenceli sohbet...

Melis Minkari'ye, "Aybike'nin hayalindeki gibi marjinal bir gelin olmak ister miydin?" diye sorduk.

Melis Minkari: ''Asla hayır hiç beğenmiyorum, o ne ya öyle''

Kardeşlerim’in yetenekli oyuncuları Recep Usta ve Melis Minkari ile eğlenceli sohbet...

Recep Usta: ''Ayber çiftinin deli dolu, tatlı halleri Aybike'den geliyor''

Kardeşlerim’in yetenekli oyuncuları Recep Usta ve Melis Minkari ile eğlenceli sohbet...

Aybike'yi yaşıtlarından ayıran bir diğer farklı özelliğide erkek arkadaşını çok kıskanmıyor olması. Bu konu hakkında neler söylemek istersin?

Melis Minkari: ''Aybike bazen sevgilisi ilgi göstersin diye tatlı kıskançlıklar yapıyor.''

Kardeşlerim’in yetenekli oyuncuları Recep Usta ve Melis Minkari ile eğlenceli sohbet...

Berk yıllar sonra hiç tanımadığı bilmediği bir kardeşe sahip oldu. Genç adam şimdilik bu durumdan mutlu olduğunu düşünüyoruz.

Recep Usta: ''Berk'i çok etkilediğini düşünüyorum çünkü hiç aklında yoktu. Çok mutlu oldu bir kardeşinin olması, bir kız kardeşinin olması onu çok iyi hissettirdi.''

Kardeşlerim’in yetenekli oyuncuları Recep Usta ve Melis Minkari ile eğlenceli sohbet...

Recep Usta, Berk'in yıllar sonra ortaya çıkan babası hakkında ne düşünüyor?

Recep Usta: ''Berk'in hayatından birçok şeyi değiştirebilir duygusal anlamda çöküş de yaşayabilir yükseliş de yaşabilir''

Kardeşlerim’in yetenekli oyuncuları Recep Usta ve Melis Minkari ile eğlenceli sohbet...

Ailesinden yeni fertlerde tanışan tek kişi Berk değil, Aybike de yıllar sonra babaannesiyle yakınlaştı. Melis Minkari'ye usta oyuncu Ayşe Kökçü'yle karşılıklı oynama deneyimini soruyoruz.

Melis Minkari: ''Ne kadar keyifli olduğunu size anlatamam. Ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Nasıl oyun vereceği belli olmuyor; o kadar keyifli ki...''

Kardeşlerim’in yetenekli oyuncuları Recep Usta ve Melis Minkari ile eğlenceli sohbet...

Aybike ve Berk, sevgilisi olan Oğulcan'dan nasıl intikam alıyorlar?

Recep Usta: ''Çok tatlı güzel geçiyor sahneler. ''

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