Kardeşlerim’in yetenekli oyuncuları Recep Usta ve Melis Minkari ile eğlenceli sohbet...

Berk yıllar sonra hiç tanımadığı bilmediği bir kardeşe sahip oldu. Genç adam şimdilik bu durumdan mutlu olduğunu düşünüyoruz.

Recep Usta: ''Berk'i çok etkilediğini düşünüyorum çünkü hiç aklında yoktu. Çok mutlu oldu bir kardeşinin olması, bir kız kardeşinin olması onu çok iyi hissettirdi.''