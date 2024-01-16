Ekranların eğlenceli ve duygusal macerası Kardeşlerim'in yetenekli oyuncuları Recep Usta ve Melis Minkari ile eğlenceli sohbet...
Recep Usta'ya, Aybike ve Berk'in evlilik hayali sahnesini sorduk.
Recep Usta: ''Tedirgin hissetmedim diyemem Recep olarak ama Berk olarak aşırı mutlu hissettirdi.''
Melis Minkari'ye, "Aybike'nin hayalindeki gibi marjinal bir gelin olmak ister miydin?" diye sorduk.
Melis Minkari: ''Asla hayır hiç beğenmiyorum, o ne ya öyle''
Aybike'yi yaşıtlarından ayıran bir diğer farklı özelliğide erkek arkadaşını çok kıskanmıyor olması. Bu konu hakkında neler söylemek istersin?
Melis Minkari: ''Aybike bazen sevgilisi ilgi göstersin diye tatlı kıskançlıklar yapıyor.''
Berk yıllar sonra hiç tanımadığı bilmediği bir kardeşe sahip oldu. Genç adam şimdilik bu durumdan mutlu olduğunu düşünüyoruz.
Recep Usta: ''Berk'i çok etkilediğini düşünüyorum çünkü hiç aklında yoktu. Çok mutlu oldu bir kardeşinin olması, bir kız kardeşinin olması onu çok iyi hissettirdi.''
Recep Usta, Berk'in yıllar sonra ortaya çıkan babası hakkında ne düşünüyor?
Recep Usta: ''Berk'in hayatından birçok şeyi değiştirebilir duygusal anlamda çöküş de yaşayabilir yükseliş de yaşabilir''
Ailesinden yeni fertlerde tanışan tek kişi Berk değil, Aybike de yıllar sonra babaannesiyle yakınlaştı. Melis Minkari'ye usta oyuncu Ayşe Kökçü'yle karşılıklı oynama deneyimini soruyoruz.
Melis Minkari: ''Ne kadar keyifli olduğunu size anlatamam. Ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Nasıl oyun vereceği belli olmuyor; o kadar keyifli ki...''