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Kim Milyoner Olmak İster?
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CANLI YAYIN
14 Nisan 2024, Pazar 00:00

100 bin TL'lik soruda jokerini kullanmadı!

BÖLÜMLER BUNLARI DA İZLE BAŞVURU FORMU GALERİ

"Hababam Sınıfı Uyanıyor" adlı filmde geçen "Teyzesi defterdar olan faytonla damda dolaşır" ve "Kış geliyor ört hocam yorgan yorgan üstüne" replikleri sırasıyla hangi karakterlere aittir?

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