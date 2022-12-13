Kim Milyoner Olmak İster? Fragman

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla "Kim Milyoner Olmak İster?" atv yıldızlarının konuk olduğu 1000. Bölüm özel yayınıyla Pazar 20.00'de atv'de!

Dünyanın en çok kazandıran ve izlenen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" 1000. Bölüm Özel Yayınını çok özel konuklarıyla karşılıyor. 17 Aralık Cumartesi 20.00'de atv'de yayınlanacak bölümün konukları herkesin hayranlıkla izlediği atv yıldızları...

Kenan İmirzalioğlu'nun sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster?"in 1000. Bölüm Özel Yayınının konukları ise şöyle: Kardeşlerim dizisiden Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Aldatmak dizisinden Feyza Sevil Güngör, Yusuf Çim, Yalnız Kurt dizisinden Jessica May ve Hasan Deniz Yaran.