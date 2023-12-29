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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? FRAGMAN
31 Aralık 2023, Pazar 22:40

Kim Milyoner Olmak İster? Fragman
31 Aralık 2023, Pazar

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Yasemin Sakallıoğlu'nun yarışmacı olarak katıldığı "Kim Milyoner Olmak İster?" Yılbaşı Özel bölümüyle Pazar 22.40'da atv'de. 🎉

atv yılbaşına sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"le giriyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunda, Türkiye'nin en çok kazandıran bilgi yarışması

"KİM MİLYONER OLMAK İSTER" yılbaşı bölümünde çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak.

"Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşı özel bölümü birbirinden değerli sanatçıları stüdyoda konuk ediyor. Mazhar Alanson, Fuat Güner ve sevilen oyuncu Yasemin Sakallıoğlu bu özel akşamda bilgilerini eğlenceli bir şekilde sınayacaklar.

Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak.

"Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel" bölümü, 31 Aralık 2023 Pazar günü saat 22.40'da atv'de!

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