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Kıyamet (2017) / Yabancı Sinema
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23 Ağustos 2024, Cuma 20:00

200 bin TL değerindeki soruda çift cevap joker hakkını kullandı

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1979'da hangi ülkedeki bir fabrika işçisi, yavaşlayan bir robotun işini yapmaya gönderilmiş, robottan darbe almış ve bir robot tarafından öldürülen ilk insan olarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?

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