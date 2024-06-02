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2004 Atina Olimpiyatları'nda Yükse Bar'da Rus jimnastikçi Aleksey Nemov, jüriden 9,725 puan aldıktan sonra hangisi olmuş ve puanı 9,762'ye yükseltilip iki yıl sonra da kurallar değiştirilmiştir?