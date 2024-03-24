24 Mart 2024, Pazar 00:00
5 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazanan Berk Göktaş, hakkındaki bilinmeyenleri cevapladı!
"Kim Milyoner Olmak İster?"de 5 milyonluk soruyu bu akşam açtıracak olan Berk Göktaş kendinden, yarışmaya nasıl hazırlandığından ve Milyoner'e katılmak isteyenlerin neler yapması gerektiğinden bahsetti.
Yarışmada toplam 13 soru yer alıyor.
13. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 5 Milyon TL.
Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?
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