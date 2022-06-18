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17 Haziran 2022, Cuma 00:00
50 bin TL değerinde astroloji sorusu…

50 bin TL değerinde astroloji sorusu…

Kasım 2021'de İsveç'teki Lund Üniversitesi'nde yapılan akademik bir çalışmanın sonuçlarına göre, "astrolojiye inanma" durumuyla hangisi arasında bir ilişki olmadığı görülmüştür?

Doğma büyüme Ankaralı olan 21 yaşındaki Eren Öztürk, Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi. Kartallar yüksek uçtuğu için hedefinin 1.000.000 TL olduğunu söyleyen Eren Bey, ödül kazanması durumunda da bu parayı eğitim hayatı için kullanmayı düşünüyor.

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