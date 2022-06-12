50 bin TL değerindeki Oscar sorusu…

1995'te "En İyi Film" dalında Oscar adayı olan filmlerden hangisi diğerlerini geride bırakıp ödülü almıştır?

Bulgaristan göçmeni olan ve yarışmaya İstanbul'dan katılan 38 yaşındaki Sinan Durmuşalioğlu, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu. Yüksek lisansını da aynı üniversitede Uluslararası Ticaret Bölümünde tamamlayan ve 12 yıldır bir finans kurumunda çalışan Sinan Bey, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Finans Krizleri Modelleme alanında doktora eğitimini tamamlıyor.