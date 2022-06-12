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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? KISA VİDEO
12 Haziran 2022, Pazar 00:00
50 bin TL'lik soru...

50 bin TL'lik soru...

Hangi yönetmen kazandığı Oscar ödüllerinin törenlerine hiç katılmamıştır?

Doğma büyüme İzmirli olan ve yarışmaya da İzmir'den katılan 36 yaşındaki Efe Cihan Akışık, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü mezunu. Eğitim aldığı alanda çalışmayan, hobisini mesleğe çevirerek özel bir kurumda bateri eğitmeni olarak çalışan ve kendi müzik grubuyla konserler veren Efe Bey, aynı zamanda seslendirme ve dublaj üzerine de çalışmalar yapıyor. Efe Bey, yarışmada ödül kazanması durumunda, bu parayla müzik stüdyosu açmak istiyor.

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Kim Milyoner Olmak İster
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Kim Milyoner Olmak İster
5 Haziran 2022, Pazar
Kim Milyoner Olmak İster
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