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4 Mayıs 2025, Pazar 20:00

"Özür dilemek için söylenen bir söz" anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı nasıldır?

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