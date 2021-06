Can Karaosmanoğlu okul yıllarını anlatıyor

Evli ve bir çocuk babası olan 40 yaşındaki Can Karaosmanoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü mezunu. San Francisco Üniversitesi İşletme Bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Can Bey, şu anda Ege Üniversitesi İşletme Bölümünde doktora eğitimini tamamlıyor. İzmir'de bir vakıf üniversitesinde akademisyen olarak çalışan Can Bey, yarışmada ödül kazanırsa bu parayı kızının eğitim hayatı için kullanacağını söylüyor.