Derya Hanım 4. soruda joker hakkını kullanıyor

Doğma büyüme Marmarisli olan 27 yaşındaki Derya Kurt, evli ve yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Aydın Üniversitesi Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü mezunu olan Derya Hanım, şu anda sahibi olduğu güzellik merkezinde güzellik koçu olarak çalışıyor ve yarışmada ödül kazanması durumunda, bu parayla işi için yatırım yapmak istediğini söylüyor.

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?