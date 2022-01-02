Ercan Havalimanı nerededir? Milyoner'de yarışan Aslı Yılmaz'ın cevabı ne oldu?
28 yaşında, evli ve bir çocuk annesi olan Aslı Yılmaz, aslen İstanbullu ve yarışmaya Tekirdağ’dan katılıyor. Kamera önü oyunculuk eğitimi alan, reklam ve dizi oyunculuğu yapan Aslı Hanım, yarışmada ödül kazanması durumunda, bu parayı oğlunun geleceği için kullanmak istiyor.
Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor.
12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.
Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?