ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
KİM MİLYONER OLMAK İSTER? KISA VİDEO
2 Ocak 2022, Pazar 00:00
Ercan Havalimanı nerededir? Milyoner'de yarışan Aslı Yılmaz'ın cevabı ne oldu?

Ercan Havalimanı nerededir? Milyoner'de yarışan Aslı Yılmaz'ın cevabı ne oldu?

28 yaşında, evli ve bir çocuk annesi olan Aslı Yılmaz, aslen İstanbullu ve yarışmaya Tekirdağ’dan katılıyor. Kamera önü oyunculuk eğitimi alan, reklam ve dizi oyunculuğu yapan Aslı Hanım, yarışmada ödül kazanması durumunda, bu parayı oğlunun geleceği için kullanmak istiyor.

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?

null

DEVAMI
Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel
SON BÖLÜMÜ İZLE Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel
31 Aralık 2021, Cuma
Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel
Kim Milyoner Olmak İster?
26 Aralık 2021, Pazar
Kim Milyoner Olmak İster?
BİZE ULAŞIN