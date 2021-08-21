Gabriel Garcia Mârquez'in Türkçe'ye hangi adla çevrilmiş bir kitabı vardır?

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!

Evli ve bir çocuk annesi olan Hande Haykır Yorulmaz, iki sene önce ayrıldığı eşiyle geçtiğimiz ay tekrar evlenmiş. 31 yaşında olan ve yarışmaya Sivas'tan katılan Hande Hanım, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü mezunu. 7 yıl ilaç mümessilliği yaptıktan sonra akademisyen olarak çalışma hayatına devam etmek isteyen Hande Hanım, beş sene önce beyin kanaması geçirdikten sonra, iki sene önce beyninde emboli ve iki ay önce de inme geçirmiş. Hande Hanım, yarışmada ödül kazanması durumunda ödülün tamamını ihtiyacı olan bir aileye bağışlayacağını söylüyor.