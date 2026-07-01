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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

Milyoner'de bu hafta hangi sorular soruldu? 1 milyonluk soru yarışmacıyı zorladı!

Denizanasından Osmanlı'nın ilk spor gazetesine, Guinness rekortmeninden sözlük sorularına kadar birbirinden ilginç sorular bu hafta Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri de düşündürdü. İşte yarışmaya damga vuran ve büyük heyecan yaratan sorular...

GİRİŞ TARİHİ: 01.07.2026 15:51 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.07.2026 15:54
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Milyoner'de bu hafta hangi sorular soruldu? 1 milyonluk soru yarışmacıyı zorladı!

atv'nin ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da birbirinden dikkat çekici sorularıyla izleyicileri ekran başına kilitledi. 200 bin TL'den 1 milyon TL'ye uzanan ödül yolculuğunda yarışmacıları zorlayan sorular, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Peki, bu haftanın en çok konuşulan soruları ve doğru cevapları neler oldu?

Milyoner'de bu hafta hangi sorular soruldu? 1 milyonluk soru yarışmacıyı zorladı!

Hangisi hem kalpsiz hem beyinsizdir? (100 bin TL'lik soru)
Cevap: Denizanası

Milyoner'de bu hafta hangi sorular soruldu? 1 milyonluk soru yarışmacıyı zorladı!

Türkiye'nin, adı en fazla harften oluşan ili ile en az harften oluşan illerinin adlarının arasındaki harf farkı kaçtır? (200 bin TL'lik soru)
Cevap: 11

Milyoner'de bu hafta hangi sorular soruldu? 1 milyonluk soru yarışmacıyı zorladı!

Hangisi soğanlı bir bitki değildir? (300 bin TL'lik soru)
Cevap: Yasemin

Milyoner'de bu hafta hangi sorular soruldu? 1 milyonluk soru yarışmacıyı zorladı!

Dirayet ne demektir? (500 bin TL'lik soru)
Cevap: Zeka

Milyoner'de bu hafta hangi sorular soruldu? 1 milyonluk soru yarışmacıyı zorladı!

"Su altında gönüllü olarak en uzun süre nefes tutan erkek" Guinness Dünya Rekoru sahibi Vitomir Maričić bu rekoru 2025'te hangi süreyle elde etmiştir? (300 bin TL'lik soru)
Cevap: 29 dakika 3 saniye

Milyoner'de bu hafta hangi sorular soruldu? 1 milyonluk soru yarışmacıyı zorladı!

1977'de keşfedilen, Avustralya'ya özgü hangi adda bir yaban arısı türü vardır? (500 bin TL'lik soru)
Cevap: Aha ha

Milyoner'de bu hafta hangi sorular soruldu? 1 milyonluk soru yarışmacıyı zorladı!

11 Ekim 1910 ile 30 Kasım 1910 arasında 7 sayı yayımlandıktan sonra ilgisizlik nedeniyle yayımına son verilen Osmanlı Devleti'ndeki ilk spor gazetesinin adı nedir? (1 milyon TL'lik soru)
Cevap: Futbol

Milyoner'de bu hafta hangi sorular soruldu? 1 milyonluk soru yarışmacıyı zorladı!

"Eti yenmez" ifadesi hangisinin sözlük tanımında geçer? (200 bin TL'lik soru)
Cevap: Martı

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