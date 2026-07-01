Milyoner'de bu hafta hangi sorular soruldu? 1 milyonluk soru yarışmacıyı zorladı!

atv'nin ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da birbirinden dikkat çekici sorularıyla izleyicileri ekran başına kilitledi. 200 bin TL'den 1 milyon TL'ye uzanan ödül yolculuğunda yarışmacıları zorlayan sorular, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Peki, bu haftanın en çok konuşulan soruları ve doğru cevapları neler oldu?
Türkiye'nin, adı en fazla harften oluşan ili ile en az harften oluşan illerinin adlarının arasındaki harf farkı kaçtır? (200 bin TL'lik soru)
Cevap: 11
"Su altında gönüllü olarak en uzun süre nefes tutan erkek" Guinness Dünya Rekoru sahibi Vitomir Maričić bu rekoru 2025'te hangi süreyle elde etmiştir? (300 bin TL'lik soru)
Cevap: 29 dakika 3 saniye
1977'de keşfedilen, Avustralya'ya özgü hangi adda bir yaban arısı türü vardır? (500 bin TL'lik soru)
Cevap: Aha ha
11 Ekim 1910 ile 30 Kasım 1910 arasında 7 sayı yayımlandıktan sonra ilgisizlik nedeniyle yayımına son verilen Osmanlı Devleti'ndeki ilk spor gazetesinin adı nedir? (1 milyon TL'lik soru)
Cevap: Futbol