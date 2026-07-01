Milyoner'de bu hafta hangi sorular soruldu? 1 milyonluk soru yarışmacıyı zorladı!

atv'nin ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da birbirinden dikkat çekici sorularıyla izleyicileri ekran başına kilitledi. 200 bin TL'den 1 milyon TL'ye uzanan ödül yolculuğunda yarışmacıları zorlayan sorular, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Peki, bu haftanın en çok konuşulan soruları ve doğru cevapları neler oldu?