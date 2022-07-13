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13 Temmuz 2022, Çarşamba 00:00
Genç yarışmacı Halil Enes Kaya koltukları karıştırınca Kenan İmirzalıoğlu

Genç yarışmacı Halil Enes Kaya koltukları karıştırınca Kenan İmirzalıoğlu

"İstersen bir de böyle deneyelim."

19 yaşında, aslen Uşaklı olan ve yarışmaya Antalya'dan katılan Halil Enes Kaya, Akev Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencisi. Geçtiğimiz sene Sidney ve Wesleyan Üniversitelerinin Psikoloji alanındaki online eğitimlerini burslu olarak kazanıp tamamlayan Enes Bey, öğrenciliğin dışında part time İngilizce dersleri de veriyor. Yarışmada ikinci baraj sorusunu geçmek isteyen Enes Bey, ödül kazanırsa bu parayı eğitim hayatı için kullanmak istiyor.

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