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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? KISA VİDEO
1 Temmuz 2022, Cuma 00:00
"Karayip Korsanları" film serisinde Kaptan Jack Sparrow karakterini canlandıran oyuncu kimdir

"Karayip Korsanları" film serisinde Kaptan Jack Sparrow karakterini canlandıran oyuncu kimdir

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!

İki çocuk annesi olan ve yarışmaya İstanbul'dan katılan Zübeyde Varlık, on yıldır aldığı eğitimlerle part time beslenme danışmanı olarak ve bir gayrimenkul firmasında ofis elemanı olarak çalışıyor. Zübeyde Hanım, yarışmada ödül kazanırsa bu parayı danışmanlık yaptığı ofisini tekrar açmak için kullanmak istiyor.

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