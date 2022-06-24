Milyoner yarışmacısına ilginç soru...

2014'te İngiltere'de yapılan bir araştırmada, arkadaşlarını dikkati dağılmadan 15 dakika dinleyebilen erkeklerin, eşleriyle kaç dakika konuştuktan sonra onları dinlemeyi bıraktığı görülmüştür?

Evli ve yakın zamanda baba olmayı bekleyen 40 yaşındaki Bahri Gençsoy, aslen Trabzonlu ve yarışmaya Ankara'dan katılıyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği mezunu olan ve yüksek lisansını aynı üniversitede bilgisayar bölümünde tamamlayan Bahri Bey, uluslararası bir yazılım şirketinde ekip lideri olarak çalışıyor.