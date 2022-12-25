ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
KİM MİLYONER OLMAK İSTER? KISA VİDEO
Milyoner'de baraj sorusu! “Su Kasidesi”nin şairi kimdir?

Milyoner'de baraj sorusu! “Su Kasidesi”nin şairi kimdir?

“Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlare su / Kim bu denli tutışan odlare kılmaz çâre su” şeklinde başlayan “Su Kasidesi”nin şairi kimdir?

Aslen İzmirli olan Kadriye Demirkapı, 40 yaşında ve İstanbul'da yaşıyor. Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Meslek Okulunu bitiren Kadriye Demirkapı, saç ve makyaj sanatçısı olarak çalışıyor. En büyük hayalinin bir akademi açmak olduğunu ifade eden yarışmacı, bu akademide haftanın iki günü ücretsiz makyaj eğitimi vermek istiyor.

DEVAMI
Kim Milyoner Olmak İster?
SON BÖLÜMÜ İZLE Kim Milyoner Olmak İster?
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Kim Milyoner Olmak İster?
18 Aralık 2022, Pazar
Kim Milyoner Olmak İster?
BİZE ULAŞIN