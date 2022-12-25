Milyoner'de baraj sorusu! “Su Kasidesi”nin şairi kimdir?

“Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlare su / Kim bu denli tutışan odlare kılmaz çâre su” şeklinde başlayan “Su Kasidesi”nin şairi kimdir?

Aslen İzmirli olan Kadriye Demirkapı, 40 yaşında ve İstanbul'da yaşıyor. Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Meslek Okulunu bitiren Kadriye Demirkapı, saç ve makyaj sanatçısı olarak çalışıyor. En büyük hayalinin bir akademi açmak olduğunu ifade eden yarışmacı, bu akademide haftanın iki günü ücretsiz makyaj eğitimi vermek istiyor.