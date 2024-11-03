Milyoner'de nefesler tutuldu! Duhan Başar Ahmetoğlu, milyonluk soruya doğru cevap verdi mi?

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru heyecanı başladı! 20 yaşındaki genç yarışmacı Duhan Başar Ahmetoğlu, yarı final heyecanıyla karşı karşıya kaldı. İşte merakla beklenen 1 milyon TL değerindeki o soru…