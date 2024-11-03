3 Kasım 2024, Pazar 20:00
Milyoner'de nefesler tutuldu! Duhan Başar Ahmetoğlu, milyonluk soruya doğru cevap verdi mi?
Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2014'te "En İyi 100 Türk Filmi" adıyla 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan halk oylaması sonucunda ilk dörde giren bu filmlerden hangisi birinci olmuştur? #Milyoner @MilyonerAtv
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru heyecanı başladı! 20 yaşındaki genç yarışmacı Duhan Başar Ahmetoğlu, yarı final heyecanıyla karşı karşıya kaldı. İşte merakla beklenen 1 milyon TL değerindeki o soru…
Daha Fazla Göster ...